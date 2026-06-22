Курс доллара США по отношению к другим валютам упал примерно на 10% с возвращения в Овальный кабинет президента Дональда Трампа в январе прошлого года. В том числе в первой половине 2025-го мы видели самое резкое шестимесячное падение национальной валюты за последние более 50 лет, хотя с прошлого года курс остается примерно на одном уровне. Несмотря на то, что американские президенты обычно предпочитают сильный доллар, нынешняя администрация, похоже, отдает предпочтение более слабому курсу.

В то время как сильный доллар снижает стоимость импорта, ослабление курса доллара стимулирует американский экспорт. В этой ситуации выигрывают транснациональные корпорации. Слабый доллар делает экспорт более дешевым, а это означает, что компании, продающие товары за рубеж, могут извлечь выгоду из реализации продукции, которая теперь обходится дешевле.

С другой стороны, американские компании, производящие товары за рубежом, теперь сталкиваются с их удорожанием. Оба этих последствия — результат политических инициатив нынешней администрации. Президент Трамп уделяет приоритетное внимание поощрению производства товаров в США, а ослабление доллара стимулирует компании производить их на территории страны. Кроме того, эта администрация является одной из самых дружелюбных по отношению к корпорациям в истории Соединенных Штатов, о чем свидетельствует точка зрения президента Трампа по этому вопросу: «С ослабленным долларом можно заработать чертовски больше денег».

Развитие событий в конфликте с Ираном также может повлиять на будущую стоимость доллара. Исторически доллар США был единственной резервной валютой для глобальных нефтяных сделок. Действующие санкции ускорили использование юаня при экспорте энергоресурсов из Ирана и России, которые эти страны используют для обхода введенных против них санкций. Это ослабляет доминирующее положение доллара США на некоторых торговых рынках Ближнего Востока и Азии. Следите за тем, как это повлияет на переговоры между США и Ираном. Любая сделка почти наверняка потребует продолжения использования американского доллара в качестве резервной валюты, а возобновление войны побудит Иран и его союзников инвестировать больше в юань, укрепляя его за счет доллара.

По словам Кеннета Рогоффа, экономиста Гарвардского университета и бывшего главного экономиста Международного валютного фонда, «доллар по-прежнему сильно переоценен, и в течение следующих, возможно, пяти или шести лет он может упасть на 15%», поскольку находится «в 15-летнем бычьем тренде». Хотя администрация Трампа, возможно, намеренно, создает идеальные условия для ослабления доллара, были моменты как при Бараке Обаме, так и при Джо Байдене, когда доллар опускался даже ниже.

Ослабление доллара должно быть очевидно для всех американцев, кто в этом сезоне отправляется за границу. С начала 2025 года курс доллара по отношению к песо снизился на 16%, а по отношению к швейцарскому франку, южноафриканскому ранду, датской кроне, шведской кроне и евро — на 10—17%. Однако мы видим несколько незначительное влияние на потребителей в отношении импортных товаров, поскольку только около 5—10% падения курса валюты перекладывается на них, а компании, ведущие деятельность за рубежом, пока что поглощают остальные убытки.

"Ожидайте дальнейшего роста цен на зарубежные товары, поскольку доллар нормализуется до своих средних уровней, существовавших до 2020-х годов, - предупреждает Гэри Горный, экономист в сфере финансового планирования, - Если вы являетесь потребителем, подготовьтесь соответствующим образом, приобретая товары из-за рубежа сейчас, до дальнейшего падения курса, особенно более дорогие товары, например электронику и автомобили неамериканского производства, а также более дорогую одежду — итальянские костюмы, кожаные куртки, ремни. Если вы представляете компанию, сейчас самое подходящее время для инвестирования в международный рынок, поскольку экспорт принесет дополнительную прибыль благодаря «благоприятным условиям», связанным с удешевлением товаров и продукции американского производства на фоне дальнейшего ослабления доллара".