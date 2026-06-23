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232-миллионная Нигерия стала державой стейблкойнов 0 134

Бизнес
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Африканская нация полюбила виртуальную денюжку.

И без того ослабленная местная валюта переживает стресс.

Жители Нигерии всё чаще используют для международных переводов стейблкоины – цифровые токены с привязкой к доллару США. Домохозяйства и малый бизнес выбирают их как более дешёвую и быструю альтернативу традиционным платёжным каналам. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Ещё недавно такой способ использования криптовалют оставался сравнительно редким и был распространён лишь среди ограниченного круга пользователей. Однако со временем он превратился в важный канал международных платежей. По данным МВФ, с июля 2023 года по июнь 2024 года в Нигерию поступило около 59 миллиардов долларов в криптовалюте. При этом на страну пришлось примерно 60 % всех поступлений стейблкоинов в государствах Африки к югу от Сахары.

Стейблкоины представляют собой криптовалюты, стоимость которых привязана к определённым активам и должна оставаться относительно стабильной. В последние годы они получили широкое распространение во всём мире. Этому, в частности, способствовала поддержка со стороны президента США Дональда Трампа.

Как отмечает МВФ, популярность таких токенов в Нигерии быстро растёт благодаря сочетанию двух факторов: стабильности курса и возможности мгновенно переводить средства через смартфоны и цифровые кошельки.

Для пользователей стейблкоины позволяют почти моментально отправлять деньги за рубеж и хранить сбережения вне нигерийской валюты – найры, курс которой остаётся нестабильным.*

Кроме того, использование стейблкоинов помогает снизить расходы на денежные переводы. По данным Всемирного банка, отправка 200 долларов в страны Африки к югу от Сахары в среднем обходится примерно в 9 % от суммы перевода. Для сравнения: среднемировой показатель составляет около 6 %.

Однако распространение стейблкоинов создаёт и новые проблемы для государства. В МВФ предупреждают, что массовое использование цифровых токенов, привязанных к доллару, может ослабить эффективность денежно-кредитной политики страны за счёт снижения спроса на найру. Кроме того, переход части финансовых операций в цифровые кошельки усложняет контроль за движением средств и повышает риски незаконных финансовых операций.

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#МВФ #криптовалюта #Нигерия #экономика #Криптовалюты
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