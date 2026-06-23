Шопинг-фестиваль 618 2026 года — это крупная промо-акция в середине года, организованная ведущими платформами электронной коммерции, такими как JD.com , Таобао/Tmall, TikTok , Pinduoduo , Куайшоу , в период с мая по июнь 2026 года. Мероприятие официально стартовало 12 мая и продлилось до 20 июня, заняв около 40 дней.

Основные льготы в рамках этой масштабной акции включали бонусы платформы, перекрестное сокращение при полной покупке в магазинах, а также накладываемую государственную субсидию на обмен старого на новое, сформировав механизм наложения множественных льгот. Цикл мероприятия обычно делится на несколько этапов: период разогрева, период успешного начала, период специальных категорий, период кульминации и период возвращения, при этом основные льготы в основном сосредоточены на этапах успешного начала и кульминации.

Акция достигла ценового минимума и пика потребления в рамках «Успешного начала». Кроме того, новым ярким моментом стало повсеместное применение технологий искусственного интеллекта (ИИ), таких как ИИ-помощник для покупок, ИИ-примерка, умный маркетинг и оптимизация логистики. Модель сверхмозга логистики Цзиндун была внедрена в использование, Цзиндун организовал ИИ-шоу прямых трансляций покупок, а Таобао и приложение Цяньвэнь реализовали функциональную связь. Цзиндун представил такие игровые механики, как план роста магазинов с товарами-приманками.

Этот шопинг-фестиваль упростил правила, продлил сроки и увеличил объем субсидий, объединив их со второй партией государственной политики субсидий на обмен старого на новое на сумму 625 млрд юаней (80 миллиардов евро). В области бренд-маркетинга некоторые бренды провели тематические флеш-мобы. Экосистема прямых трансляций также проявила новые черты: в некоторых трансляциях были внедрены ИИ-инструменты, а также появились маркетинговые формы, сочетающие офлайн-опыт. Электронная коммерция Douyin в период акции инвестировала в субсидии потребительскими купонами и модернизировала ИИ-инструменты, при этом объем заказов на товары, связанные с «экономикой прохлады», вырос.

Потребители могли получить бонусы без порога минимальной покупки, введя специальные кодовые фразы в поиске внутри приложений электронной коммерции. Каждая платформа в период акции выпускала основные кодовые фразы для бонусов, а также периодически усиливала их. Потребители могли получить бонусы, введя соответствующие фразы в поиске приложения. Сумма бонуса была случайной, с установленным максимальным лимитом. Количество получений и срок действия определялись правилами каждой платформы. Разные платформы устанавливали различные правила относительно количества получений.