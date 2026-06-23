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Вас много, а Финляндия одна: власти страны задумали ввести туристический налог 0 45

Бизнес
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Финляндия.
ФОТО: Unsplash.com

Правительство Финляндии рассматривает возможность введения туристического налога по примеру популярных туристических направлений, в частности Барселоны и Венеции, где подобный сбор уже существует, сообщает Yle.

Это предложение озвучила глава Минфина Риикка Пурра. По её словам, это нововведение "предоставит муниципалитетам, являющимся популярными туристическими направлениями, возможность получать больший доход от туризма".

Для муниципалитетов этот налог будет добровольным, и доходы от него будут оставаться в их распоряжении.

Региональные власти могут установить процентную ставку налога в диапазоне от 2 до 5 процентов. По подсчетам Минфина, налог потенциально может принести "миллионы евро налоговых поступлений".

Нововведение может вступить в силу в 2027 году, а это означает, что муниципалитеты смогут ввести налог в 2028-м.

В последние годы в Финляндии наблюдается устойчивый рост туризма: в прошлом году количество ночевок в отелях достигло рекордного уровня – 7,2 миллиона. Этот рост обусловлен, в частности, увеличением числа посетителей из Швеции, Германии и США.

Регион Уусимаа, в который входит Хельсинки, а также финская Лапландия, как правило, являются самыми популярными направлениями для иностранных туристов.

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#Финляндия #туризм #Минфин #Хельсинки #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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