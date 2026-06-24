Суть сделки заключается в получении контроля над точкой входа американского зрителя в цифровое пространство.

Американский спортивный медиарынок переживает радикальную смену правил игры. Крах амбициозного консорциума Venu Sports и ценовые войны с IT-гигантами вынудили вещателя Fox Corporation выйти из гонки за эксклюзивный контент. Вместо очередного завышения ставок на перегретых тендерах корпорация Руперта Мердока поглотила платформу Roku, взяв под контроль лидирующую операционную систему для Smart TV в США.

Перед ЧМ-2026 Fox также выбила скидку у ФИФА, приобретя права всего за $485 млн при их рыночной стоимости в $1–1,5 млрд, констатирует The New York Times. Федерации пришлось пойти на уступки без проведения открытого тендера — такая беспрецедентная щедрость послужила компенсацией за перенос сроков ЧМ-2022 в Катаре на зиму, что сломало Fox всю осеннюю сетку вещания.

Fox вместо дальнейшего участия в перегретых спортивных тендерах решил приобрести саму операционную систему телевизора. В начале лета компания объявила о поглощении за $22 млрд платформы Roku, занимающейся потоковым вещанием и производством смарт-телевизоров.

«Этот шаг Мердока — крупная ставка на то, чтобы сделать стриминг бесплатным», — отмечает The Washington Post.

В условиях, когда американские зрители демонстрируют усталость от постоянного роста цен на подписки, Fox разворачивает альтернативную модель, которая полностью финансируется за счет рекламы. Практическая суть сделки заключается в получении контроля над точкой входа американского зрителя в цифровое пространство. Roku удерживает лидерство на рынке Smart TV, поставляя программное обеспечение для миллионов телевизоров самых разных брендов. Владение этой платформой дает Fox мощные рычаги влияния.

Корпорация забирает под управление интерфейс главного экрана и рекомендательные алгоритмы, что позволяет напрямую продвигать собственные трансляции и удерживать болельщика внутри своей экосистемы в обход сторонних магазинов приложений Apple или Google. Параллельно Fox получает доступ к физическому брендированию оборудования: теперь компания сама распределяет места для фирменных кнопок быстрого доступа на пультах дистанционного управления, зашивая туда свои сервисы.

Главной же ценностью поглощения являются пользовательские данные. Операционная система Roku непрерывно аккумулирует информацию о поведении, запросах и предпочтениях телезрителей. Сбор этих сведений позволяет Fox полностью отказаться от продажи стандартного эфирного времени. Спортивные рекламодатели — от букмекерских контор до автомобильных брендов — получают доступ к точечному интерактивному таргетингу на базе 100 млн активных аккаунтов. Это кардинально повышает эффективность рекламы вокруг матчей, превращая телевизор в полноценный цифровой инструмент для продвижения любых продуктов.