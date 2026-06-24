Золото готовится к четвёртому месяцу снижения подряд, хотя инфляция в США достигла трёхлетнего максимума. Почему сейчас цену золота определяют не инфляция, а рост ставок.

Считается, что золото покупают именно тогда, когда цены стремительно растут.

Тем не менее инфляция в США сейчас находится на максимуме за три года, а золото уже четвёртый месяц подряд дешевеет и сейчас торгуется примерно на четверть ниже рекордных максимумов, обновлённых в январе 2026 года.

Металл, который должен защищать от инфляции, пока что ведёт себя наоборот.

В чём дело? Ответ проливает свет на одно важное заблуждение относительно золота и объясняет, почему этот драгметалл далеко не всегда служит надёжной защитой от инфляции, какой его привыкли считать.

Золото страдает от высоких ставок и роста прибыли компаний

Для начала важно понять, чем золото не является. Оно не приносит купонного дохода, как облигации, и не платит дивиденды, как акции.

Поэтому золото крайне чувствительно к доходности альтернативных инвестиций.

Когда доходность гособлигаций близка к нулю, держать слиток металла почти ничего не стоит. Но как только облигации начинают приносить ощутимую реальную доходность, альтернативные издержки владения золотом растут, и покупатели берут паузу.

Та же логика работает и на рынке акций: когда экономика генерирует прибыль, компании растут и повышают дивиденды, и снова возрастает цена отказа от этих доходов в пользу золота.

Золото или нефть: что лучше защищает от роста цен во время войны в Иране

Именно такой сценарий сейчас закладывают в цены рынки. В первом квартале 2026 года прибыль на акцию компаний из индекса S&P 500 выросла на 25 % по сравнению с прошлым годом, и аналитики ожидают, что годовые темпы роста прибыли останутся двузначными как минимум до последнего квартала 2027 года.

Параллельно инфляцию подталкивает вверх энергетический шок, связанный с конфликтом с Ираном, а также затяжной эффект от введённых пошлин.

Центральные банки отвечают на это жёсткой денежно-кредитной политикой.

Европейский центробанк уже повысил ставку в июне, и теперь внимание переключилось на ФРС под руководством нового председателя Кевина Уорша.

Рынок внезапно закладывает в цены повышение ставок, а не их снижение

На своём первом заседании Уорш дал понять, что занимает жёстко «ястребиную» позицию.

Он представил рост цен не как стечение обстоятельств, а как провал политики, заявив рынкам, что «инфляция — это выбор» и что «этот комитет обеспечит ценовую стабильность».

Мягких, «голубиных» формулировок, на которые многие рассчитывали, так и не прозвучало. Девять членов руководства ФРС теперь ожидают повышения ставки уже в этом году.

Инвесторы быстро переоценили ситуацию. Фьючерсы на ставку федеральных фондов сейчас закладывают ориентировочно одно повышение к сентябрю и почти два — к концу 2026 года, что резко контрастирует с серией снижений, которых рынок ждал ещё несколько месяцев назад.

Некоторые аналитики считают, что даже такой сценарий слишком осторожен.

«Быки» на рынке золота отступают

Ещё год назад почти все были настроены по‑бычьи в отношении золота: на фоне неопределённости вокруг пошлин и ожиданий снижения ставок металл притягивал деньги как магнит. Теперь же «быки» уходят с рынка.

В Goldman Sachs снизили прогноз цены золота на декабрь 2026 года до 4 900 долларов за унцию с 5 400, сославшись на тот же «ястребиный» сюрприз от Уорша и перенос сроков начала смягчения. В более жёстком сценарии, при реализации всех повышений ставки, банк ожидает снижения цены золота в район 4 440 долларов.

Сырьевые аналитики Bank of America теперь считают, что движение к отметке 6 000 долларов в обозримом будущем маловероятно.

«Рост вероятности повышения ставок до декабря 2026 года тесно коррелирует со снижением цен на золото. Или, если сказать иначе, переход от так называемого „инфляционного смягчения“ к более жёсткой денежно-кредитной политике сокращает потенциал роста золота примерно на 50 %, при прочих равных», — говорится в отчёте аналитика Bank of America Майкла Видмера.

Когда покупка золота действительно оправдана

Из всего этого не следует, что с золотом покончено. Это лишь означает, что условия, при которых металл действительно чувствует себя уверенно, сейчас меняются.

Золото, как правило, блестяще проявляет себя, когда инфляция снижается, а центробанки режут ставки: реальная доходность падает, и альтернативные издержки владения металлом стремительно сокращаются.

Хорошо показывает себя золото и в периоды торможения роста и просадки фондовых рынков, когда капитал перетекает в защитные активы.

История показывает: лучше всего золото чувствует себя не просто при высокой инфляции, а тогда, когда инфляция высока, а денежно-кредитная политика остаётся мягкой.

Миф из 1970‑х

Представление о золоте как об автоматической защите от инфляции во многом тянется ещё с 1970‑х годов, когда рост цен вышел из‑под контроля, а власти слишком медленно реагировали.

На фоне неукротимой инфляции и неспособности политики её обуздать реальные ставки ушли глубоко в отрицательную зону, и инвесторы массово бежали в «тихие гавани» вроде золота.

Золото ракетой ушло вверх, потому что больше ничто не обеспечивало защиту.

При неуклонном росте инфляции и неспособности властей её сдержать реальные ставки стали резко отрицательными, и инвесторы устремились в защитные активы, в том числе золото.

Цена металла взлетела именно потому, что других способов обезопасить сбережения почти не осталось.

Сегодня картина совсем иная. Золото сталкивается с встречным ветром в виде растущих ставок, более высокой доходности облигаций и укрепления доллара. При этом экономика, особенно американская, остаётся устойчивой: безработица близка к историческим минимумам, а технологические компании демонстрируют взрывной рост прибыли.

Вывод неприятен, но однозначен: покупка золота лишь на том основании, что растёт инфляция, может оказаться ошибкой.