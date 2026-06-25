На терминалах Вентспилсского порта за первые пять месяцев этого года было перегружено 2,947 млн тонн грузов, что на 26,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

За первые пять месяцев этого года из Вентспилсского порта было отправлено 1,836 млн тонн грузов, что на 21,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а объем полученных грузов сократился на 33,4% до 1,112 млн тонн.

За первые пять месяцев этого года в терминалах Вентспилсского порта было перегружено 1,684 млн тонн наливных грузов, что на 26,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, 907 800 тонн генеральных грузов, что на 16% больше, а также 355 700 тонн насыпных грузов, что в 2,6 раза меньше.

Нефтепродуктов за первые пять месяцев было перегружено 1,612 млн тонн, что на 23,9% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, грузов ro-ro, или "roll on/roll off", перегружено 733 900 тонн, что на 9,2% больше, а лесоматериалов - 151 000 тонн, что на 37,1% больше.

Уже сообщалось, что в 2025 году на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 8,533 млн тонн грузов, что на 3,6% больше, чем в 2024 году.

По объему перевалки грузов Вентспилсский порт в прошлом году был вторым по величине портом в Латвии.