Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Перевалка грузов на терминалах Вентспилсского порта за пять месяцев сократилась на 26,3% 0 124

Бизнес
Дата публикации: 25.06.2026
LETA
Изображение к статье: Порт Вентспилса

На терминалах Вентспилсского порта за первые пять месяцев этого года было перегружено 2,947 млн тонн грузов, что на 26,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

За первые пять месяцев этого года из Вентспилсского порта было отправлено 1,836 млн тонн грузов, что на 21,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, а объем полученных грузов сократился на 33,4% до 1,112 млн тонн.

За первые пять месяцев этого года в терминалах Вентспилсского порта было перегружено 1,684 млн тонн наливных грузов, что на 26,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, 907 800 тонн генеральных грузов, что на 16% больше, а также 355 700 тонн насыпных грузов, что в 2,6 раза меньше.

Нефтепродуктов за первые пять месяцев было перегружено 1,612 млн тонн, что на 23,9% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, грузов ro-ro, или "roll on/roll off", перегружено 733 900 тонн, что на 9,2% больше, а лесоматериалов - 151 000 тонн, что на 37,1% больше.

Уже сообщалось, что в 2025 году на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 8,533 млн тонн грузов, что на 3,6% больше, чем в 2024 году.

По объему перевалки грузов Вентспилсский порт в прошлом году был вторым по величине портом в Латвии.

×
Читайте нас также:
#Вентспилс #транспорт #логистика #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Здание с лого 5.11
Изображение к статье: золотые слитки
Изображение к статье: Поднебесная купит все, что произведено в РФ. Иконка видео
Изображение к статье: Финляндия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Растения, отпугивающие комаров на балконе и в саду: советы дачников
Дом и сад
Изображение к статье: Солнцезащитный крем.
Люблю!
Изображение к статье: Российский БПЛА
В мире
1
Изображение к статье: В Юрмале состоится встреча с известным психологом и писателем Михаилом Лабковским
Люблю!
Изображение к статье: Посол США в Латвии
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Аня Тейлор-Джой сыграет в «Охоте за Голлумом»
Культура &
Изображение к статье: Растения, отпугивающие комаров на балконе и в саду: советы дачников
Дом и сад
Изображение к статье: Солнцезащитный крем.
Люблю!
Изображение к статье: Российский БПЛА
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео