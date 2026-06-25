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Звезде фильма «Гарри Поттер» захотелось стать магнатом экологического жилья 0 34

Бизнес
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гринт оказался парень не промах, с деловой хваткой.

Волшебная аура проекта позволит увеличить продажи.

Актер Руперт Гринт (1988), которого миллионы зрителей знают по роли Рона Уизли в фильме о "Гарри Поттере", получил официальное разрешение на реализацию масштабного строительного проекта в Великобритании.

Местный совет Северного Хартфордшира одобрил окончательный план застройки территории поместья Kimpton Grange, принадлежащего актеру. Согласно проекту, историческое здание поместья переоборудуют под шесть квартир, а рядом построят еще девять новых жилых домов.

Предварительное одобрение инициатива получила еще в прошлом году, хотя часть местных жителей выражала обеспокоенность возможным воздействием застройки на окружающую природу и лесные территории.

Одним из условий согласования стало финансирование развития общины. Гринт должен выплатить почти 200 тысяч фунтов стерлингов, которые будут направлены на местные нужды, в частности на поддержку приходского совета и образовательных учреждений.

В чем уникальность замысла

Поместье Kimpton Grange актер приобрел еще в 2009 году. После неудачной попытки продать недвижимость несколько лет назад он решил развивать территорию по-другому и представил идею экопоселения.

По словам архитекторов, проект разрабатывается с акцентом на экологичность и современные технологии. Застройку планируют сделать максимально энергоэффективной и соответствующей принципам углеродной нейтральности.

Помимо жилых домов, часть земельного участка будет передана местной общине. Там обустроят парк, пешеходные маршруты и специальные зоны для отдыха, которыми смогут пользоваться все желающие.

Как живет сегодня звезда "Гарри Поттера"

Стоит добавить, что в последнее время Руперт Гринт довольно редко появляется в крупных кинопроектах, однако продолжает привлекать внимание общественности. В частности, в 2025 году актер во второй раз стал отцом, а также поддержал нового исполнителя роли Рона Уизли, обратившись к нему с теплым письмом.

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#жилье #недвижимость #строительство #Великобритания #экология #архитектура #семья #кинематограф
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