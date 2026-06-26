Кубинские законодатели единогласно одобрили масштабный пакет реформ, поддержанный Коммунистической партией и бывшим лидером страны Раулем Кастро. Как сообщает Reuters, реформы предусматривают частичную приватизацию значительной части социалистической экономики Кубы. Это очередная попытка страны выжить в условиях жёстких американских санкций.

Если реформы проведут в полном объёме, это станет самым серьёзным пересмотром кубинской экономической модели со времён революции 1959 года и заметным поворотом к рынку.

Новые правила разрешают частное строительство недвижимости, допускают преобразование госпредприятий в коммерческие компании с акциями и долями участия, а также открывают путь частным банкам в финансовый сектор, который прежде почти полностью контролировался государством.

Кроме того, власти разрешат продавать государственную собственность кубинским и иностранным компаниям, частным лицам, а также кубинцам, живущим за рубежом. Для страны, где государство десятилетиями сохраняло контроль над землёй и промышленностью, это серьёзный поворот.

Перед голосованием президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал депутатов не воспринимать реформы как отказ от социализма. «Здесь обсуждается вопрос о том, как продолжить строительство социализма, который уже много десятилетий находится под самой продолжительной блокадой в истории со стороны крупнейшей мировой державы, — заявил Диас-Канель, имея в виду американские санкции. — Мы не отказываемся от социализма».

Премьер-министр Мануэль Марреро заявил, что новые меры фактически признают рынок «инструментом эффективного распределения ресурсов» — для кубинской коммунистической системы это звучит почти как идеологический разворот. При этом он подчеркнул, что речь идёт не об отказе от социализма, а об «обновлении» экономической и социальной модели ради повышения качества жизни кубинцев.

Пакет включает более 175 мер. Премьер представлял его депутатам почти два часа, после чего Национальная ассамблея единогласно поддержала реформы. Когда и как именно эти решения начнут работать на практике - этот вопрос пока остаётся открытым.

Под прессом США

Многие шаги по либерализации кубинской экономики обсуждались давно — и в самой стране, и за её пределами. Но новое обострение отношений с США снова вывело эту тему на первый план.

Кубинская госэкономика с её бюрократией и низкой отдачей переживает затяжной кризис ещё с распада Советского Союза, который десятилетиями поддерживал Гавану.

Санкции администрации Дональда Трампа, в том числе многомесячная нефтяная блокада, ещё сильнее сузили пространство для манёвра: экономика получила новый удар, иностранный бизнес начал уходить, а туристическая отрасль — один из главных источников дохода — резко просела.

Диас-Канель отдельно подчеркнул, что решение открыть экономику не связано с переговорами Кубы и США. Ранее в этом году две страны начали налаживать контакты, но, судя по всему, переговоры уже зашли в тупик. Госдепартамент США пока никак не комментирует ситуацию.

Реформы поддержал и Рауль Кастро — многолетний лидер Коммунистической партии. В мае в США ему предъявили обвинения в убийстве.

При этом сами меры во многом пересматривают экономический порядок, сложившийся после революции 1959 года. В письме, которое сначала представили Политбюро, а затем депутатам, Кастро назвал реформы «полезными» и призвал быстро перейти к их реализации.

Открытие бизнеса

Пакет реформ заметно снижает роль госпредприятий и расширяет пространство для частного бизнеса, который долгие годы сдерживали жёсткие государственные ограничения.

Кубинским компаниям впервые разрешат нанимать более 100 сотрудников. Предприниматели также смогут владеть сразу несколькими частными предприятиями — для Кубы это тоже принципиальное новшество.

По словам Марреро, движение частного капитала должно стать проще благодаря частным банкам под контролем государства и цифровому валютному рынку с лицензированными операторами.

Куба десятилетиями сохраняла одну из самых щедрых систем социальных гарантий в регионе: государство субсидировало образование, здравоохранение и транспорт. Однако экономический кризис последних лет серьёзно ударил по этим сферам.

Теперь власти намерены перестроить налоговую систему. Финансировать социальные программы будут не только государственные структуры, но и частные компании — как кубинские, так и иностранные.