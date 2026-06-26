«Новый экономический барометр Латвии свидетельствует, что латвийскому экспорту становится все трудней, – констатирует Latvijas Avīze. - Он понемногу становится все более неконкурентоспособным. Причина – высокие производственные затраты, в том числе также затраты на рабочую силу, но рост производительности не поспевает за ними».

«Одной из бросающихся в глаза причин, почему у экономик соседних государств Балтии идет по-разному, является различное отношение к миграции рабочей силы, – продолжает издание. – А именно, Литва была намного более открытой к приему белорусских и украинских беженцев, особенно после последней волны протестов и репрессий в Беларуси… В Литве живет примерно 40 тысяч белорусских граждан».

Выходцы из соседней страны помогают литовцам развивать свой IT-сектор, а вот «в Латвии процедуры принятия и государственной поддержки были медленней и скрупулезней, чем в Литве и Польше». В результате, в прошлом году ВВП на 1 занятого в ЛР составлял 55,8% от среднего уровня Евросоюза, или, по паритету покупательной способности, 70,4%.

«Несмотря на медленный рост темпов производительности, зарплаты в Латвии растут существенно быстрей, в данный миг опережая… примерно в пять раз», – сообщает издание. Член правления Латвийской торгово-промышленной камеры Янис Лиелпетерс в связи с этим считает, что главными препятствиями роста экспорта являются ограничения трудовой миграции и чрезмерное государственное регулирование.

Со своей стороны, предприниматель Гиртс Рунгайнис считает, что в ЛР «совершенно нормальный уровень бюрократии», и жаловаться нечего. «Вместо этого предпринимателю надо спросить – почему производительность труда на моем предприятии не на уровне Швеции?».