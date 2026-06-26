В водах Аргентины значительная часть флота, занимающегося выловом кальмара, фактически находится под контролем китайского капитала, несмотря на формальную регистрацию судов под аргентинским флагом.

Как следует из исследования эксперта по незаконному рыболовству и охране морской среды Милко Шварцмана, опубликованного изданием Infobae, компании китайского происхождения контролируют 63,1% так называемого джиггерного флота, ведущего промысел кальмара в исключительной экономической зоне Аргентины. Речь идет о 53 из 84 судов, которые, по данным спутникового мониторинга Global Fishing Watch и анализа официальных китайских документов, принадлежат или находятся под бенефициарным контролем китайских компаний.

Более половины этого флота сосредоточено в руках пяти китайских рыболовных корпораций, включая государственную China National Fisheries Corporation. При этом суда работают по аргентинскому законодательству и под национальным флагом, однако ключевой капитал остается иностранным.

В исследовании также утверждается, что такие компании получают скрытую поддержку со стороны Пекина. В частности, согласно китайским правилам, продукция, добытая китайскими фирмами за рубежом, рассматривается как национальная и освобождается от импортных пошлин и НДС при ввозе в Китай — крупнейший мировой рынок кальмара. С учетом совокупных льгот, по оценке автора, преимущество таких компаний достигает 21% по сравнению с местными игроками, что может приносить около 45 млн долларов дополнительной выгоды ежегодно.

По мнению исследователя, при сохранении таких условий китайские корпорации смогут продолжить скупку аргентинских активов и в перспективе менее чем за десятилетие установить контроль над всем национальным флотом по добыче кальмара.

В докладе также отмечается, что как минимум 15,5% бенефициарных владельцев флота могут быть связаны с незаконным рыболовством. Упоминаются как минимум четыре случая в 2025–2026 годах, когда суда работали под «удобными флагами». Кроме того, описывается явление так называемой «биологической легализации», при которой легальный аргентинский улов смешивается на перерабатывающих предприятиях с незадекларированной добычей из района «201-й мили», что может осложнить прослеживаемость продукции и создать риски торговых ограничений.