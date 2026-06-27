В процессе пандемии все мы привыкли не просто носить маски, но и сторониться незнакомых людей в общественных местах. Безопасное расстояние снижает риск заразиться, это факт. Но в идеале нужно уменьшить количество контактов хотя бы во время выполнения рутинных действий, например во время покупки продуктов.

Конечно, есть доставка, но не сидеть же теперь дома целыми днями! Хочется и воздухом подышать, и попутно заскочить за продуктами или горячим кофе. Желательно, не контактируя ни с кем при этом.

Создатели первого полностью автоматизированного магазина Point в Берлине воплотили эту идею в реальность. Здесь можно быстро и в любое время суток купить органические и веганские продукты, напитки и даже предметы гигиены без риска для здоровья.

Только полезные веганские и органические продукты

За панорамными стеклами уютного магазина вы не увидите продавцов в масках — только стройные ряды автоматов. Тут есть хлебцы и овсяное молоко для завтрака, фруктовые перекусы для детей. Для обеда или ужина есть выбор веганских стейков, колбасок и нарезки. Здесь всегда есть горячий кофе или холодное шампанское, а выбору пива могут позавидовать некоторые бары.

Ассортимент обновляется ежедневно во время перерыва, поэтому на витринах автоматов всегда только всё самое свежее, вкусное и полезное.

Всё для вашего комфорта

Удобно, что магазин Point работает 24 часа, 7 дней в неделю. Сюда можно зайти и купить утренний кофе с булочкой или заглянуть перед походом в гости к друзьям, захватив бутылочку свежего пива или авторской веганской водки Abyme.

В скором времени здесь появится автомат со свежими завтраками, приготовленными шеф-поваром компании. Всё это можно самостоятельно забирать прямо из магазина или заказывать бесплатную доставку на дом. Также планируется дополнить ассортимент различными цифровыми продуктами.

Владельцы магазина “Point” – компания IT-Technologie A.V. GmbH — хотят сделать шопинг в столице не только безопасным, но и максимально удобным. Быстрая и бесконтактная покупка, доставка продуктов по городу – это еще не всё. Вы сами сможете принять участие в формировании ассортимента, добавив свои пожелания.