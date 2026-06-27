Большинство детей и подростков в странах Балтии делают сбережения, причем они копят деньги даже чаще, чем взрослые. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного шведским банком.

Больше всего детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, откладывающих деньги, живет в Литве — 88%. В Эстонии таких 75%, а в Латвии — 77%.

Данные опроса показывают, что финансовые привычки детей меняются с возрастом.

В младшей возрастной группе (7–10 лет) наиболее распространенный способ накопления — хранение наличных в копилке.

В возрасте от 11 до 14 лет все чаще встречается смешанный подход: часть денег дети продолжают хранить наличными, а часть — уже на банковском счете.

«Культура сбережений у детей развита даже лучше, чем у взрослых. Среди взрослых людей накопления встречаются реже, чем среди детей и подростков», — отметила финансист Линда Шаблински.

При этом именно в Латвии более половины детей скорее относятся к категории «тратящих», поскольку расходуют большую часть своих карманных денег. Около каждого третьего ребенка можно назвать «накопителем» — они стараются откладывать значительную часть карманных денег на более крупные цели.