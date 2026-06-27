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Премьер Кулбергс зашел в кафе в Резекне и ужаснулся: дроны подорвали бизнес 7 1640

Бизнес
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс.

В субботу премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс посетил небольшое семейное предприятие в Резекне — кафе KUUP. Здесь же расположен магазином изделий местных ремесленников.

Руководитель исполнительной власти ЛР Андрис Кулбергс поговорил с руководителем и владельцем кафе Оскаром Мацулевичем.

«Падение туристического потока на 83% серьезно ударило по финансам предприятия. Если в туристический сезон не удастся получить достаточную выручку, пережить зиму будет крайне сложно», – пожаловался латгальский бариста.

Из-за кризиса, вызванного атаками украинских дронов, резко упал поток клиентов. Компании пришлось уволить 10 работников из 13-ти. При этом основное сокращение потока посетителей произошло именно за счет местных латвийских туристов.

Кулбергс пообещал, что вместе с министром экономики Виктором Валайнисом и министром внутренних дел Марисом Кучинскисом подумает, какие меры поддержки можно организовать. Кроме того, премьер-министр призывал всех приезжать в приграничные районы и поддерживать наших предпринимателей.

«Латыши приезжайте в кафе! Кофе здесь очень вкусный. Подержим латгальских предпринимателей», – прорекламировал местный общепит Андрис Кулбергс. Он также утверждает, что «здесь ничего опасного нет!».

Комментаторы охотно откликнулись на призыв премьера. Но не все так, как он рассчитывал.

Линда Мазуре: Почему в Латвии на кофе взимается акцизный налог, хотя среди стран Европейского союза он есть лишь у немногих, а в странах Балтии — только у Латвии?

Харон: Спад у этого кафе начался еще в 2024 году. Но да, число сотрудников сократилось втрое именно за последние полгода.

Стоит отметить, что снижение экономической активности наблюдается у всех предприятий этой отрасли (не только в Латгалии), однако в других регионах рабочие места сокращаются не так стремительно.

VonBraun: Я не могу позволить себе 250 граммов кофе за 12 евро. Пусть местные сами поддерживают. Я лучше куплю в «Рими» 500 граммов за 8,99 евро.

Master Yoda: Я бы и ездил, если бы была нормальная инфраструктура. Если бы до Даугавпилса можно было добраться хотя бы за два часа. Сейчас каждую неделю езжу в приграничье — примерно четыре часа в одну сторону. Еще четыре часа обратно — и весь день пропал.

Лигита Озолиня: Уже запланировала поездку в Резекне и Лудзу (надеюсь, там будет спокойно).

Астрида: У 58% жителей нет лишних денег — они заняты тем, чтобы просто выжить. А зима все ближе, вместе с ростом тарифов, в том числе из-за подорожания топлива и высоких цен на продукты.

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#Резекне #туризм #Латвия #бизнес #кафе #дроны #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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