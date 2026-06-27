В субботу премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс посетил небольшое семейное предприятие в Резекне — кафе KUUP. Здесь же расположен магазином изделий местных ремесленников.

Руководитель исполнительной власти ЛР Андрис Кулбергс поговорил с руководителем и владельцем кафе Оскаром Мацулевичем.

«Падение туристического потока на 83% серьезно ударило по финансам предприятия. Если в туристический сезон не удастся получить достаточную выручку, пережить зиму будет крайне сложно», – пожаловался латгальский бариста.

Из-за кризиса, вызванного атаками украинских дронов, резко упал поток клиентов. Компании пришлось уволить 10 работников из 13-ти. При этом основное сокращение потока посетителей произошло именно за счет местных латвийских туристов.

Кулбергс пообещал, что вместе с министром экономики Виктором Валайнисом и министром внутренних дел Марисом Кучинскисом подумает, какие меры поддержки можно организовать. Кроме того, премьер-министр призывал всех приезжать в приграничные районы и поддерживать наших предпринимателей.

«Латыши приезжайте в кафе! Кофе здесь очень вкусный. Подержим латгальских предпринимателей», – прорекламировал местный общепит Андрис Кулбергс. Он также утверждает, что «здесь ничего опасного нет!».

Apmeklēju mazo ģimenes uzņēmumu Rēzeknē, KUUP kafijas grauzdētavu ar vietējo amatnieku veikalu un aprunājos ar saimnieku Oskaru Matsulēvičs. 83% tūrisma plūsmas kritums nopietni iedragājis uzņēmuma finases - ja nebūs ieņēmumu sezonā, būs nopietns izaicinājums izdzīvot ziemu.… pic.twitter.com/47sx1cWzZE — Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) June 27, 2026

Комментаторы охотно откликнулись на призыв премьера. Но не все так, как он рассчитывал.

Линда Мазуре: Почему в Латвии на кофе взимается акцизный налог, хотя среди стран Европейского союза он есть лишь у немногих, а в странах Балтии — только у Латвии?

Харон: Спад у этого кафе начался еще в 2024 году. Но да, число сотрудников сократилось втрое именно за последние полгода.

Стоит отметить, что снижение экономической активности наблюдается у всех предприятий этой отрасли (не только в Латгалии), однако в других регионах рабочие места сокращаются не так стремительно.

VonBraun: Я не могу позволить себе 250 граммов кофе за 12 евро. Пусть местные сами поддерживают. Я лучше куплю в «Рими» 500 граммов за 8,99 евро.

Master Yoda: Я бы и ездил, если бы была нормальная инфраструктура. Если бы до Даугавпилса можно было добраться хотя бы за два часа. Сейчас каждую неделю езжу в приграничье — примерно четыре часа в одну сторону. Еще четыре часа обратно — и весь день пропал.

Лигита Озолиня: Уже запланировала поездку в Резекне и Лудзу (надеюсь, там будет спокойно).

Астрида: У 58% жителей нет лишних денег — они заняты тем, чтобы просто выжить. А зима все ближе, вместе с ростом тарифов, в том числе из-за подорожания топлива и высоких цен на продукты.