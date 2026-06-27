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Российский авиапром взят на ручное управление Путина 0 16

Бизнес
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава государства руководил на месте.

"Немногие страны обладают такими уникальными компетенциями".

Владимир Путин в подмосковном Жуковском осмотрел три новых российских самолета и провел совещание, на котором пытался выяснить, когда эти самолеты начнут летать. В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени Громова его ждали три новеньких (точнее, уже относительно новеньких) самолета: Superjet 100 (импортозамещено, по утверждению разработчиков, все, кроме названия), Ил-114-300 и МС-21.

— Для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение,— говорил президент на совещании в ЛИИ имени Громова.— От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов — это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями, Россия в их числе.

— Мы, разумеется, помогали, помогаем и будем помогать авиационной промышленности,— пообещал президент,— но персональная ответственность и спрос с руководителей за результат, за сроки, за качество, безусловно, всегда будут оставаться высокими.

Между тем, на днях авиакомпания «Россия» отстранила от полетов два пассажирских SSJ-100 после внештатной работы двигателей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

По сведениям канала, первый самолет, следовавший из Москвы в Казань, во время руления от терминала столкнулся с сильной вибрацией одного из двигателей и вернулся на стоянку, продолжив движение с одной работающей силовой установкой. На борту находились 79 пассажиров, никто не пострадал.

Второй SSJ-100, прилетевший из Нижнего Новгорода, вскоре после посадки выдал предупреждение о высокой вибрации двигателя, из‑за чего экипаж также отключил его и проследовал на стоянку с одной установкой. Позднее специалисты выявили разрушение кронштейнов крепления трубопроводов системы регулирования зазоров турбины высокого давления.

Оба самолета временно выведены из эксплуатации. В Росавиации формируется специальная комиссия для расследования обстоятельств инцидентов и оценки технического состояния воздушных судов.

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#авиация #политика
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