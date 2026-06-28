Едва мировые и латвийские СМИ успели сообщить, что биржевая цена на нефть опустилась до уровня, который был до начала войны с Ираном, как США и Иран вновь обменялись ударами в Персидском заливе, пишет эксперт по топливному рынку Алексей Швeдов.

На Ближнем Востоке по-прежнему звучит музыка финансового капитала. Под эту музыку США и Иран исполняют свой «танец мира», обмениваясь ударами. Все как обычно: формально никто ни на кого не нападает — все лишь «обороняются». Гибнут люди, рушатся судьбы и дома, а чиновники, отдающие приказы, широко улыбаются и заявляют о готовности к мирному диалогу. Такая ситуация вызывает колебания на рынках, а контролируемая волатильность означает десятки миллиардов долларов прибыли каждый день.

В начале прошлой недели неожиданно выяснилось, что судоходство через Ормузский пролив восстановилось удивительно быстро, и на рынок своевременно поступили миллионы баррелей нефти — именно в тот момент, когда импорт сырой нефти в Китай сократился до самого низкого уровня за последние десять лет. Внимание отраслевых СМИ и аналитиков мгновенно переключилось с мрачных прогнозов о дефиците поставок на риск перепроизводства и рассуждения о том, насколько глубоко могут упасть цены и когда начнет восстанавливаться спрос со стороны крупнейшего в мире импортера нефти.

Хотя биржевая цена на сырую нефть действительно ненадолго снизилась до уровня, существовавшего до войны на Ближнем Востоке, мировые цены на нефтепродукты по-прежнему остаются выше, чем в феврале 2026 года. Средние июньские котировки дизельного топлива S&P Global Platts превысили февральские более чем на 270 долларов США за тонну, что в пересчете составляет более 25 евроцентов за литр. По бензину рост оказался еще выше — свыше 300 долларов за тонну, или примерно 30 евроцентов за литр по сравнению с февралем.

Кроме того, в Латвии дизельное топливо сейчас продается с обязательной биодобавкой. В пятницу котировки этой биокомпоненты были более чем на 60% выше котировок самого дизельного топлива в случае RME и почти в три раза выше в случае HVO. Ситуацию не улучшает и тот факт, что курс доллара США по отношению к евро с начала года существенно вырос.

Поэтому цены на топливо на латвийских автозаправочных станциях по-прежнему выше, чем были нынешней зимой. Учитывая сохраняющуюся неопределенность вокруг судоходства через Ормузский пролив, невозможно прогнозировать, когда в Латвии цены вновь вернутся к уровню начала года, несмотря даже на временное снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо.

Таким образом, жителям и предприятиям Латвии придется закладывать в свои бюджеты нынешний уровень цен на топливо — и, что особенно важно, риск их дальнейшего роста, так же как и риск повышения банковских процентных ставок и ускорения инфляции, по меньшей мере до конца лета.

Музыка чужая, танцы тоже, а платить за них приходится из собственного кармана.