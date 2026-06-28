Через какое-то время топливо на рынке появится в прежнем объеме, но 50-60 рублей литр бензина стоить уже не будет.

Дефицит бензина, растущие цены и воровство топлива из чужих машин — это уже не пережиток 90-х, а окружающая россиян действительность. По официальным же данным всё нормально, «скачка цен» нет.

Пока на заправках ломят цены на бензин и дизель, либо ставят «прочерки» на табло, потому что позиции закончились, мы решили узнать, что происходит у производителей топлива, чтобы разобраться в причинах такой ситуации на АЗС. Кто знает, вдруг это нефтеперерабатывающие заводы задрали оптовую стоимость или у них кончаются запасы?

В компании «Газпромнефть — Региональные продажи» сообщили, что заявки на продажу топлива принимают до 5 августа, но сейчас их слишком много и договор будут заключать недели три.

«Вы успеете только до 5 августа на сентябрь. Можете подать заявку на сентябрь, но подтвердят её или нет — неизвестно, раньше сентября точно не получится отгрузиться. Цена у нас меняется каждый день. Сейчас 80 300 рублей — за тонну дизеля, 77 500 — за 92-й, 83 700 — за 95-й», — сказали в офисе продаж.

Компания продает топливо по полной предоплате, а цены зависят от биржи — менеджер сообщает их за день до изменения.

"Сейчас заявки вообще не подтверждают никому в текущей ситуации, если честно. Договоры очень долго заключаются. Мы сейчас их не подтверждаем, потому что такие реалии. Работаем по факту, по открытым объемам. В понедельник нам дают объем, мы разделяем его на контрагентов и тогда подтверждаем", - сказал оператор сети "Газпромнефть".

Заявку отправьте, но топлива не будет

В нефтегазовой компании «Калининграднефтепродукт» (дочернее общество ПАО «Сургутнефтегаз») корреспонденту msk1.ru заявили, что у них цены тоже меняются каждый день — нужно отправлять заявку. В том, что ее одобрят, сотрудница усомнилась.

«Вы можете отправить заявку с вашими объемами и просьбой заключить договор. Можете попробовать, но… Не факт, что мы вам это топливо дадим», — предупредила она по телефону.

В сети «Татнефть» тоже попросили оформить документы, но предупредили о сложностях.

«Доставка у нас имеется, но только железнодорожным транспортом. Во всём остальном вы приезжаете самостоятельно либо нанимаете грузоперевозчика. На текущий момент свободных остатков топлива нет», — сказал оператор.

Такая ситуация

Еще одна крупная нефтяная компания «Лукойл» предлагает отдельные условия для производителей сельскохозяйственной продукции. Аграрии могут рассчитывать на 81 000 рублей за тонну дизеля и 83 000 рублей за тонну 95-го бензина.

«92-й только по запросу. Опять же если агропромышленный комплекс не выбирает и есть остатки, мы можем их отдавать. Но это опять же по запросу», — сообщил сотрудник отдела продаж.

Он предупредил, что договор могут не заключить или заменить счет-договором, так как компании тяжело выполнять обязательства.

Главный редактор медиагруппы «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев объяснил, что крупные сети работают над стабилизацией рынка и в первую очередь направляют топливо крупным, системообразующим предприятиям. В этой ситуации таксопарки или грузовые компании вынуждены обращаться к мелкооптовым продавцам или искать бензин на внебиржевом рынке.

«У мелкооптовиков есть сложности с топливом, внеплановые ремонты НПЗ и трудности с логистикой эту ситуацию провоцируют. Это, безусловно, способно повлиять на работу компаний. Если я не ошибаюсь, в каких-то населенных пунктах в Крыму приостановили работу местных автобусных маршрутов, но там ситуация более сложная», — сказал Бобылев.

По мнению эксперта, через какое-то время топливо на рынке появится в прежнем объеме, но 50-60 рублей литр бензина стоить уже не будет.

«Правительство предпринимает ряд мер, и ситуация через какое-то время наладится. Я думаю, мы будем этот топливный кризис вспоминать с некоторой иронией и ситуация не будет казаться трагичной. Хотя опять же мы хотим результата сейчас», — добавил он.