Оман сообщил европейским чиновникам, что возвращение к довоенному статус-кво в Ормузском проливе невозможно, и не исключил введение сборов за проход судов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Оман и Иран имеют общую границу в Ормузском проливе, который является одним из важнейших в мире маршрутов для транспортировки нефти и сжиженного природного газа (LNG).

В конце февраля 2026 года Иран в ответ на бомбардировки со стороны США и Израиля фактически перекрыл пролив и заминировал отдельные участки.

Введение любого сбора для судов может стоить трейдерам сырья, а судоходным компаниям – миллиардов долларов ежегодно. США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и ОАЭ уже заявили, что это будет противоречить международному морскому праву.

Большинство государств считают, что суда должны иметь право проходить по Ормузскому проливу без уплаты каких-либо сборов. Такой принцип обычно применяется и к другим естественным морским узким проходам, граничащим с территориями нескольких государств. Например, Малаккский пролив находится под совместным управлением Индонезии, Малайзии и Сингапура, а плата взимается только за фактически предоставленные навигационные или услуги безопасности.

В последние дни Оман, пытаясь балансировать между США и Ираном, посылает противоречивые сигналы по поводу будущего Ормузского пролива.

Во вторник страна обнародовала совместное заявление с Ираном, в котором стороны сообщили о намерении обсудить механизмы управления судоходством и связанные с ним расходы. Уже через два дня Оман присоединился к совместному заявлению США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который "отвергает любые пошлины, сборы или попытки установить контроль над Ормузским проливом".

"Страна оказалась между двух огней, пытаясь сохранять баланс между Ираном и США. Ранее такая стратегия более-менее работала. Но теперь, когда стороны находятся в состоянии войны и постоянно пытаются переиграть друг друга, такое поведение Омана в конце концов может обернуться против него", – сказал доцент Кувейтского университета и научный сотрудник Chatham House Бадер ас-Саиф.