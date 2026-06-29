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Между Европой и Китаем назревает торговая война 0 350

Бизнес
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авто из Поднебесной полюбились бундесбюргерам, но не фон дер Ляйен.

Пекин обвиняет Брюссель в «нарушении правил».

Китай заявляет, что сможет выдержать заморозку торговых отношений с ЕС — Bloomberg.

Пекин может столкнуться с дальнейшим ухудшением — или даже заморозкой — экономических и торговых связей с Европейским союзом, говорится в сообщении гостелевидения КНР CCTV в соцсетях.

В публикации отмечается, что ЕС изменил свой подход после расследования по поводу субсидий на электромобили, прибегая к давлению и выдвигая условия для укрепления своей позиции на переговорах.

Пекин обвиняет ЕС в «нарушении правил» и отмечает, что его «нормативная сила» ослабевает, поскольку Брюссель всё чаще формулирует правила таким образом, что создаются препятствия для получения разрешений и доступа на рынок.

На днях комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович должен встретиться с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Брюсселе, поскольку блок оказывает давление на Пекин с целью решения проблемы растущего торгового дисбаланса, который достиг примерно 360 миллиардов евро в 2025 году и продолжал увеличиваться в этом году.

Пекин отмечает, что китайские фирмы уделяют Европе меньше внимания, что указывает на возможное ослабление влияния блока. Если позиция ЕС останется неизменной, перспективы развития сотрудничества могут стать неопределенными, говорится в заявлении.

Немецкие автомобильные концерны-гиганты начали масштабную волну сокращений персонала на фоне захвата европейского рынка китайскими брендами, пишет Financial Times. Так, Volkswagen может сократить до 100 тысяч рабочих мест к 2030 году, Mercedes-Benz отменяет летние премии и внедряет программы «добровольного увольнения», а BMW снизил прогноз прибыли и готовится уволить до 10 тысяч сотрудников.

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#торговля #субсидии #volkswagen #экономика #Евросоюз #Китай #торговая война #политика
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