Китай заявляет, что сможет выдержать заморозку торговых отношений с ЕС — Bloomberg.

Пекин может столкнуться с дальнейшим ухудшением — или даже заморозкой — экономических и торговых связей с Европейским союзом, говорится в сообщении гостелевидения КНР CCTV в соцсетях.

В публикации отмечается, что ЕС изменил свой подход после расследования по поводу субсидий на электромобили, прибегая к давлению и выдвигая условия для укрепления своей позиции на переговорах.

Пекин обвиняет ЕС в «нарушении правил» и отмечает, что его «нормативная сила» ослабевает, поскольку Брюссель всё чаще формулирует правила таким образом, что создаются препятствия для получения разрешений и доступа на рынок.

На днях комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович должен встретиться с министром коммерции Китая Ван Вэньтао в Брюсселе, поскольку блок оказывает давление на Пекин с целью решения проблемы растущего торгового дисбаланса, который достиг примерно 360 миллиардов евро в 2025 году и продолжал увеличиваться в этом году.

Пекин отмечает, что китайские фирмы уделяют Европе меньше внимания, что указывает на возможное ослабление влияния блока. Если позиция ЕС останется неизменной, перспективы развития сотрудничества могут стать неопределенными, говорится в заявлении.

Немецкие автомобильные концерны-гиганты начали масштабную волну сокращений персонала на фоне захвата европейского рынка китайскими брендами, пишет Financial Times. Так, Volkswagen может сократить до 100 тысяч рабочих мест к 2030 году, Mercedes-Benz отменяет летние премии и внедряет программы «добровольного увольнения», а BMW снизил прогноз прибыли и готовится уволить до 10 тысяч сотрудников.