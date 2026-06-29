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Воздушные, наземные, подводные - в Латвии стремительно развивается индустрия дронов 0 192

Бизнес
Дата публикации: 29.06.2026
LSM.LV
Изображение к статье: производство дронов

Спрос на беспилотные технологии продолжает расти не только в военном, но и в гражданском секторе. В настоящее время в латвийской индустрии дронов развиваются воздушные беспилотные системы, автономные платформы для моря, суши и даже подводные технологии.

Поэтому в отрасли все больше ощущается необходимость обучать и готовить новых пилотов. Руководитель компании "Baltic Unmanned Solutions" Угис Иевиньш работает в сфере дронов уже более десяти лет. Вначале его интерес к беспилотным летательным аппаратам был на уровне хобби, но позже перерос в профессиональную деятельность. Год назад он начал разрабатывать и производить собственные дроны в Латвии. До начала производства дронов компания занималась поставкой, обслуживанием продукции других производителей и обучением пилотов. Иевиньш отмечает, что ощущается спрос на беспилотники как в гражданской, так и в военной сфере.

"Разница между гражданскими и военными дронами не так велика. Нам не очень сложно адаптировать гражданские разработки под нужды оборонного сектора, и, по сути, мы это делаем уже сейчас", - говорит Иевиньш. С ростом интереса к технологиям дронов увеличивается и спрос на пилотов.

"Мы хотели бы помочь в создании локальных центров компетенций по дронам на уровне самоуправлений, различных организаций, школ и вузов", - отметил руководитель компании. В Латвийской федерации индустрии безопасности и обороны сообщили, что на данный момент в военном секторе страны уже работают почти 20 международно признанных производителей дронов.

"В Латвии мы производим автономные системы как для воздуха, так и для моря, сухопутных и подводных платформ. Развитие происходит очень стремительно, так как изменился сам характер боевых действий. Появляется все большая необходимость внедрять эти платформы в подразделения наших Национальных вооруженных сил", - отметила руководитель федерации Элина Эгле-Лочмеле.

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#Латвия #технологии #оборона #обучение #дроны
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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