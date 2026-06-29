Из-за доведения Мясного павильона до закрытия в отставку отправлен совет госпредприятия Rīgas nami, которое управляет рынком.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге получил заявления об отставке от обоих членов совета Rīgas nami с 30 июня. От работы освобождены Андрис Лиепиньш и Илзе Букулде.

«Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — издевательски заявил исполнительный директор Ланге.

Ланге принял решение с 1 июля назначить временными членами совета предприятия Иманта Паэглитиса и Роджера Григалиса. Согласно информации Firmas.lv, Паэглитис входит в совет компании Rīgas ūdens, а Григалис — в совет Latvenergo. На должность третьего члена совета Rīgas nami в настоящее время проводится конкурс.

Как сообщал bb.lv, после оценки технического состояния Мясного павильона Рижского центрального рынка и его безопасности Государственное бюро строительного контроля приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона.

В опорных узлах несущих стальных арочных ферм крыши Мясного павильона развилась значительная коррозия, которая существенно снизила несущую способность элементов конструкции. Кроме того, в отдельных несущих конструкциях здания выявлены трещины и деформации.

Оборот Rīgas nami в 2025 году составил 28,42 млн евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее. По итогам года предприятие получило прибыль в размере 94 тыс. евро.