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Жертвы Мясного павильона: выждав две недели, уволилось руководство Центрального рынка Риги 1 976

Бизнес
Дата публикации: 29.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: рынок
ФОТО: Виталий Вавилкин

Из-за доведения Мясного павильона до закрытия в отставку отправлен совет госпредприятия Rīgas nami, которое управляет рынком.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге получил заявления об отставке от обоих членов совета Rīgas nami с 30 июня. От работы освобождены Андрис Лиепиньш и Илзе Букулде.

«Хочу поблагодарить совет за проделанную работу», — издевательски заявил исполнительный директор Ланге.

Ланге принял решение с 1 июля назначить временными членами совета предприятия Иманта Паэглитиса и Роджера Григалиса. Согласно информации Firmas.lv, Паэглитис входит в совет компании Rīgas ūdens, а Григалис — в совет Latvenergo. На должность третьего члена совета Rīgas nami в настоящее время проводится конкурс.

Как сообщал bb.lv, после оценки технического состояния Мясного павильона Рижского центрального рынка и его безопасности Государственное бюро строительного контроля приняло решение с 11 июня запретить дальнейшую эксплуатацию павильона.

В опорных узлах несущих стальных арочных ферм крыши Мясного павильона развилась значительная коррозия, которая существенно снизила несущую способность элементов конструкции. Кроме того, в отдельных несущих конструкциях здания выявлены трещины и деформации.

Оборот Rīgas nami в 2025 году составил 28,42 млн евро, что на 3,3% больше, чем годом ранее. По итогам года предприятие получило прибыль в размере 94 тыс. евро.

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#финансы #строительство #увольнение #рынок #коррупция #безопасность
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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