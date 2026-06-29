Комментируя ситуацию в отрасли за последние годы, Довидена отметила, что с 2023 года объёмы реализуемой продукции в продовольственной рознице начали сокращаться, и эта тенденция сохранялась вплоть до 2025 года. По её словам, ситуация в секторе продовольственной торговли находится в состоянии лёгкой стагнации.

«Если сравнивать с 2019 годом, то объёмы продаж снизились примерно на 3%. Это оказывает очень сильное давление на предприятия розничной торговли, поскольку заработные платы за это время значительно выросли. Средняя зарплата в Латвии по сравнению с 2019 годом увеличилась на 69%, а в продовольственной рознице — на 45%», — отметила Довидена.

Она также подчеркнула, что пандемия необратимо изменила привычки людей. Многие работают в гибридном формате — часть времени в офисе, часть дома, что снижает поток людей, например, в центре города. Существенным фактором также стало сокращение туристического потока.

«Большой проблемой остаётся нехватка рабочей силы. В итоге все мы конкурируем за одних и тех же людей — как за сотрудников, так и за покупателей», — сказала Довидена.

Говоря о влиянии военных действий на Ближнем Востоке на розничную торговлю и возможный рост цен на продукты питания, она отметила, что как сельхозпроизводители, так и переработчики уже сообщали о проблемах с поставками минеральных удобрений, а рост цен на топливо может привести к подорожанию продуктов.

По её мнению, ни один розничный торговец не заинтересован в росте цен на продукты, поскольку уровень покупательной способности в Латвии является самым низким среди стран Балтии.

Довидена подчеркнула, что цена существенно влияет на спрос. Если стоимость товаров превышает уровень, который покупатели считают приемлемым, объёмы продаж начинают снижаться. Это невыгодно ни торговцам, ни производителям, поскольку высокая доля постоянных расходов лишь усиливает давление и запускает новый виток повышения цен. По её словам, это один из самых неблагоприятных сценариев.

«Конечно, можно надеяться, что геополитическая ситуация изменится, произойдёт чудо и последствия окажутся не столь серьёзными. В любом случае необходимо быть готовыми к потенциальному росту цен и снижению потребления», — сказала Довидена.

Сравнивая латвийский рынок с Литвой и Эстонией, Довидена отметила, что за последние годы латвийские покупатели стали самыми требовательными, уделяя особое внимание соотношению цены и качества.

Она подчеркнула, что покупатели стали более рациональными и избирательными.

«Мы также проводим опросы покупателей. Помню, что в 2019 году главным критерием при выборе магазина было качество продуктов, на втором месте — расположение магазина, а на третьем — цена. Сейчас все три этих фактора имеют одинаковую важность. В Эстонии и Литве это выражено не так сильно», — заключила Довидена.