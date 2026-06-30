За первые пять месяцев 2026 года латвийские банки и другие денежно-кредитные финансовые учреждения получили прибыль в размере 151,9 млн евро. Это на 8,3% меньше, чем годом ранее, хотя объёмы кредитования, депозитов и активов продолжают увеличиваться.

Прибыль латвийских денежно-кредитных финансовых учреждений, к которым относятся главным образом банки, за январь–май составила 151,9 млн евро. Такие данные опубликовал Банк Латвии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат снизился на 8,3%.

Только в мае прибыль банковского сектора составила 26,7 млн евро.

Несмотря на снижение прибыли, основные показатели деятельности продолжают расти. Совокупные активы финансовых учреждений на конец мая достигли 32,39 млрд евро. За год они увеличились на 2,7 млрд евро, или на 9,1%.

Продолжает активно расти и кредитование. На конец мая общий объём кредитов, выданных резидентам Латвии, достиг 16,37 млрд евро — это на 13,3% больше, чем год назад.

Почти весь кредитный портфель приходится на кредиты в евро, объём которых вырос на 13,4%. При этом объём кредитов в иностранной валюте продолжил сокращаться и уменьшился почти на 12%.

Что важно знать: снижение прибыли банков не означает ухудшения их финансового состояния. Одновременно с этим продолжают расти объёмы кредитования, депозитов, активов и собственного капитала, что говорит о сохранении высокой активности финансового сектора.

Жители и предприятия также продолжают увеличивать объём средств на банковских счетах.

На конец мая общий объём депозитов резидентов достиг 21,58 млрд евро, что на 9,2% больше, чем годом ранее.

Наиболее заметно выросли вклады в евро — почти на 10%, тогда как объём депозитов в иностранной валюте практически не изменился.

Собственный капитал и резервы банковской системы также увеличились, достигнув 3,45 млрд евро, что почти на 3% превышает показатель годичной давности.

Тенденция к снижению прибыли наблюдается уже не первый год. По итогам всего 2025 года денежно-кредитные финансовые учреждения заработали 341,7 млн евро — на 34,5% меньше, чем годом ранее.

Пока финансовые результаты банков снижаются, остальные ключевые показатели сектора продолжают демонстрировать уверенный рост. Это говорит о том, что кредитная активность и доверие вкладчиков к банковской системе Латвии остаются высокими.