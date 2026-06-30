Евросоюз вводит новый налог на мелкий импорт, который серьезно затронет китайских гигантов SHEIN, Temu и AliExpress. Что это значит для европейских покупателей, качества товаров и брендов?

1 июля вступила в силу единая таможенная пошлина в размере 3 евро на недорогие импортные товары, покупаемые онлайн. До сих пор товары стоимостью менее 150 евро, ввозимые в ЕС, освобождались от таможенных пошлин.

Временная мера означает, что небольшие посылки, попадающие в Союз главным образом через онлайн-площадки, будут облагаться фиксированной таможенной пошлиной. Таким образом, ЕС пытается устранить то, что Совет ЕС называет "недобросовестной конкуренцией" для европейских ритейлеров, а также отреагировать на опасения по поводу небезопасной продукции, мошенничества и экологических последствий массового ввоза дешёвых товаров.

В Совете ЕС подчёркивают, что новая пошлина не связана с предлагаемым "сбором за обработку" (ожидается, что он составит 2 евро), который сейчас обсуждается в рамках более широкой реформы таможенного законодательства и долгосрочного бюджета ЕС — ещё одного удара по китайскому сектору онлайн-торговли.

"Срочность была настолько высокой, что сложился глубокий политический консенсус", — рассказал Euronews голландский депутат Европарламента от Европейской народной партии Дирк Готинк. Однако мера появилась не сразу, "потому что страны долго не хотели признавать, что для того, чтобы что-то предпринять против цунами несоответствующих требованиям товаров быстрой моды, нужно интегрировать европейские таможни".

Лакомая налоговая лазейка

ЕС ежегодно получает более двух миллиардов посылок из онлайн-магазинов стоимостью менее 150 евро. Такой поток перегружает таможенную инфраструктуру и позволяет до 65% посылок проходить с заниженной стоимостью или без подтверждённых данных о безопасности. Беспрецедентный объём мешает проводить пограничные проверки и требует регуляторного вмешательства.

"Я думаю, таможня проверяет всего около 0,006% посылок. При таком количестве товаров, поступающих в Европу, протестировать их все невозможно", — оценивает Лора Клейс, представительница потребительской организации Testachats. — "Слишком много несоответствующей требованиям продукции может попасть на рынок".

Много лет такие компании, как SHEIN, работали в среде нулевых пошлин, отправляя индивидуальные заказы напрямую из Китая. Это стало возможным благодаря лазейке в правилах "de minimis" — таможенной политике, позволявшей низкостоимостным отправлениям (менее 150 евро в ЕС) поступать без уплаты пошлин.

Компании использовали эту лазейку, чтобы не платить до 12% импортных пошлин, поддерживая искусственно низкий уровень стоимости производства и доставки и обходя европейский контроль. Система также позволяла направлять миллиарды евро не облагаемой налогом розничной выручки в китайскую логистику.

Так, компания SHEIN выстроила на этой модели бизнес с мировым оборотом свыше 30 млрд евро, фактически обходя пошлины на импорт в Европу. Уходя от уплаты до 12% таможенных пошлин, зарубежные платформы могли демпинговать по сравнению с европейскими ритейлерами, у которых структурные издержки значительно выше — от 30 до 50% стоимости каждой вещи.

По словам Готинка, речь шла "по сути, об уклонении от налогов в промышленных масштабах".

Проблемы безопасности и экологии

"Быстрая мода разрушила рынок секонд-хенда в Европе и создала огромную, несправедливую конкуренцию для европейских брендов одежды. Налогоплательщики дорого платят за эту торговлю: в товарах фаст-фэшн могут содержаться химические вещества, которым не место в Европе, такие как PFAS", — рассказал Готинк.

Независимые проверки европейских потребительских организаций, в том числе Testachats, показали, что "около 70% товаров не соответствовали или не полностью соответствовали всем требованиям ЕС по безопасности", — говорит Клейс.

Исследование Greenpeace Germany также выявило, что 32% проверенной одежды содержали незаконные концентрации опасных веществ, включая тяжёлые металлы, формальдегид и "вечные химикаты" PFAS в куртках — на уровне до 3300 раз выше установленного в ЕС предела.

Проверки безопасности игрушек и детской одежды также выявили серьёзные нарушения: некоторые изделия имели опасные формы и легко отделяющиеся детали, представлявшие высокий риск удушья.

"Международная онлайн-торговля даёт потребителям много возможностей. Но любой товар, попадающий на рынок ЕС, должен соответствовать требованиям безопасности, защиты потребителей и экологическим стандартам. Это наша цель: обеспечить, чтобы продукция, поступающая в Европу, отвечала тем же стандартам, что и товары, произведённые в ЕС", — отмечает Клейс.

Гипер-производство ультрабыстрой моды также приводит к серьёзным экологическим издержкам. Перевозка миллиардов индивидуально упакованных товаров напрямую с китайских фабрик к потребителям самолётами резко увеличивает выбросы авиации по сравнению с морской доставкой оптовых партий.

Что намерен делать ЕС

"ЕС и особенно государства-члены должны инвестировать огромные средства в способность контролировать товары, поступающие на европейский рынок", — говорит Готинк.

Пошлина в 3 евро взимается в зависимости от типа товара.

Размер сбора определяется на основе конкретного кода товара по Гармонизированной системе для каждого изделия. Например, если в посылке находятся текстильное изделие, обувь и электронное устройство, взимается сбор в размере 9 евро, поскольку задействуются три разных кода. Если же посылка содержит несколько предметов одного типа, сбор в размере 3 евро взимается только один раз.

Мера распространяется на продавцов из-за пределов ЕС, зарегистрированных в системе единого пункта ввоза для уплаты НДС (Import One-Stop Shop), на которую приходится 93% всего импорта из интернет-торговли в ЕС. Контроль осуществляется на основе цифровых данных о продажах, передаваемых напрямую властям.

Ещё одно нововведение связано с тем, что по прежним правилам юридически "импортёром" считался сам покупатель, заказывающий посылку из-за пределов ЕС. Если, скажем, платье с SHEIN или игрушка с Temu содержали запрещённые химические вещества или представляли риск удушья, ответственность формально лежала на потребителе. Платформы выступали лишь как "посредники", не неся ответственности за сам товар.

С 26 марта реформированный Таможенный кодекс ЕС устраняет эту защиту, юридически переквалифицируя цифровые торговые площадки в "предполагаемых импортёров". В таком статусе они подпадают под действие европейского законодательства о безопасности продукции, включая Общий регламент по безопасности товаров. Теперь именно платформы отвечают за наличие сертификатов безопасности и проведение химических тестов, а за несоблюдение требований им грозят серьёзные финансовые санкции или запрет на деятельность на рынке.

Новая пошлина будет действовать до вступления в силу более широкой постоянной системы регулирования низкостоимостного импорта, согласованной в ноябре 2025 года в рамках общей реформы таможни. В 2028 году заработает постоянный общеевропейский Таможенный дата-центр, который полностью отменит порог в 150 евро и будет рассчитывать налог для каждого товара динамически, начиная с первого цента.

Для потребителей: дороже, но безопаснее

По новым правилам европейским покупателям предстоят более высокие цены и более долгие сроки доставки.

Обычный недорогой онлайн-заказ на 20 евро легко может превысить 30 евро после начисления новых сборов. Если, к примеру, клиент покупает летнее платье за 10 евро и солнечные очки за 10 евро, заказ подпадает под две отдельные категории товаров, каждая из которых облагается пошлиной в 3 евро. Это добавляет 6 евро к счёту. Плюс планируемый сбор за обработку в размере 2 евро — и итоговая сумма при оплате на сайте достигает 28 евро, то есть корзина дешёвых товаров дорожает на 40%.

Таможенным службам придётся в цифровом формате проверять каждую посылку, из-за чего на границе, вероятно, будут образовываться очереди. Привыкшие получать авиадоставку с азиатских складов в течение недели покупатели могут столкнуться с задержками, пока таможенники проверяют товарные коды.

В долгосрочной перспективе это выгодно для потребителей. "Если такие проверки приведут к тому, что больше несоответствующих требованиям товаров будет развёрнуто, а производители и продавцы будут тщательнее соблюдать европейские законы ещё до размещения товаров онлайн, то это хорошо", — считает Клейс.

Изменения также усиливают защиту по линии безопасности. Теперь, когда платформы юридически признаны импортёрами, риск того, что потребитель неосознанно купит опасный товар — например, детскую одежду с токсичными химикатами или дешёвую игрушку, способную вызвать удушье, — должен снизиться. Кроме того, новые правила устраняют неожиданные доплаты при вручении посылки: все пошлины теперь необходимо платить заранее, на этапе оформления заказа.

Для компаний: более честные условия конкуренции

Когда новый сбор полностью вступит в силу, маркетплейсы вроде SHEIN, Temu и AliExpress должны будут либо взять на себя многомиллиардные расходы на соблюдение правил, либо рискуют потерять чувствительных к цене покупателей из-за подорожания товаров.

Чтобы выжить, им, вероятно, придётся менять бизнес-модель: отказываться от прямой авиадоставки конечному потребителю и инвестировать в крупные склады на территории ЕС. По оценкам аналитиков, переход к локальным центрам распределения может "съесть" до 40% маржи, а штрафы за несоблюдение требований могут достигать 6% годового объёма импорта.

Новая политика отразится и на торговой стратегии Китая: объём трансграничного экспорта в сфере электронной торговли в 2025 году достиг 2,75 трлн юаней (около 350 млрд евро), и эти онлайн-платформы являются важным двигателем экономики.

Для европейского бизнеса, напротив, новые правила выравнивают условия игры, лишая продавцов из-за пределов ЕС искусственного ценового преимущества.

Традиционные магазины на главных улицах и онлайн-ритейлеры смогут вернуть конкурентоспособность, когда 2,3 млрд необлагаемых посылок, ежегодно поступающих в Союз, будут включены в обычные налоговые режимы.

Отечественные бренды быстрой моды, такие как Zara и H&M, смогут эффективнее использовать свои европейские цепочки поставок, пополняя запасы в магазинах быстрее, чем зарубежные конкуренты, сталкивающиеся с задержками на границе. Торговые марки, делающие ставку на долговечность товаров и соответствие стандартам устойчивого развития ЕС, также, вероятно, станут более привлекательными для покупателей.

"Сектор фаст-фэшн в нынешнем виде просто нежизнеспособен как экономическая модель. Надеюсь, нам удастся остановить потоки несоответствующих стандартам и чрезмерно дешёвых товаров, когда потребительские вещи используют один раз и сразу выбрасывают", — добавил Готинк.