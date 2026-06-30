Европейская комиссия предлагает временно отказаться от штрафов для компаний, нарушающих запланированные нормы по метановым выбросам. Дискуссия вокруг новых правил ЕС обострилась в последние недели на фоне дополнительной нагрузки на европейскую энергосистему.

С 2023 года ЕС планирует ввести новые требования к метановым выбросам при импорте нефти и газа. Регламент предусматривает мониторинг и проверку выбросов, связанных с поставками топлива на внутренний рынок. Метан, обладающий значительным краткосрочным эффектом на глобальное потепление, стал одним из ключевых вопросов климатической политики.

Однако двенадцать стран-членов ЕС, включая Германию, потребовали трёхлетней отсрочки введения норм. Берлин вместе с другими правительствами выступает за перенос или приостановку закона, ссылаясь на опасения за стабильность поставок. Министр экономики Катарина Райхе предупреждает, что с 2027 года новые правила могут заблокировать импорт газа и нефтепродуктов.

Рынок авиационного топлива уже находится под давлением, в том числе из-за нарушений судоходства в Ормузском проливе, вызванных конфликтом с Ираном. США также предупредили о возможных негативных последствиях регламента для газовых поставок в ЕС.

В ближайшее время министры обсудят планы, чтобы решить, вводить ли регулирование в запланированные сроки или отложить его. Дискуссии демонстрируют, насколько сложно ЕС балансировать между климатическими целями и обеспечением энергетической безопасности.

Метан имеет самое разнообразное природное и антропогенное происхождение. Около трети всех его глобальных выбросов приходится на водно-болотные угодья, где сосредоточено огромное количество органических веществ, вырабатывающих газ в процессе разложения. Сельское хозяйство является крупнейшим источником антропогенных выбросов метана, образуемого преимущественно в результате жизнедеятельности крупного рогатого скота и выращивания сельскохозяйственных культур на затопленных участках. На долю сельского хозяйства приходится более четверти всех выбросов, связанных с деятельностью человека. Метан выбрасывается животными во время выделения продуктов пищеварения и отрыжки, а на рисовых полях он создается под воздействием бактерий, разлагающих органические вещества под водой. Ответственность за другую четверть глобальных выбросов метана лежит на нефтегазовой промышленности, где в результате частых утечек газа он попадает в атмосферу. Кроме того, метан образуется в процессе горения биомассы и при таянии вечной мерзлоты.

Но именно способность метана нагревать атмосферу делает его вторым по значимости фактором изменения климата ― на единицу массы его потенциал удержания тепла в 20 раз больше, чем у углекислого газа. Это означает, что выбросы 1 кг метана соизмеримы с выбросами 84 кг углекислого газа. И поскольку глобальный объем этих выбросов стремительно растет, нам грозит более интенсивное потепление.