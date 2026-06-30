Хотя торговые сети видят потенциал в местных ягодах и овощах, производители указывают на ряд проблем в отрасли. Уже сейчас очевидно, что урожай ягод удался далеко не во всех хозяйствах. Также необходимо думать о механизации сбора, пишет LSM+ со ссылкой на Латвийское радио.

«Нам нужно развивать то, что у нас растет… [Сейчас] даже морковь и картофель везут из Италии. Их мы могли бы производить для себя в достаточном количестве. А той же клюквы мы можем продавать огромное количество, всю Европу можем ею завалить, но ведь это не берется из ниоткуда», — рассказал Янис Биерандс, хозяин крестьянского хозяйства Strēlnieki, который начинал свой бизнес с выращивания крупноплодной клюквы.

«В начале, примерно 25 лет назад, мы все старались, пошли первые субсидии. Мы вроде как поднимались, а потом этот интерес абсолютно пропал. Посмотрите, как клюква цветет! Сорта этой североамериканской клюквы невероятно урожайные. Они такие же урожайные, как картофель. Ведь у нас есть почвы, где можно [выращивать]. Мы — страна болот».

Сейчас самой рентабельной культурой стала высокорослая голубика.

«Сельскохозяйственная политика [должна быть направлена на производителя], да.

Прежде всего нужно определить, что именно мы можем производить. И нечего нам рваться к голубике. Польшу мы в голубике никогда не обойдем.

Наш сад держится только потому, что мы находимся возле Юрмалы, возле Риги. У нас есть покупатели, которые собирают сами, и только благодаря этому голубика у нас выходит рентабельной. Если бы нам пришлось самим собирать ягоды и везти их в супермаркет, мы бы просто не справились».

Также критически важно механизировать процессы. «Нам нужен один робот, который умеет обрезать кусты голубики. Если наш работник уходит на пенсию — а он уже давно на пенсии и больше не может выполнять эту работу, — то обучить робота он бы еще сумел», — сказал хозяин, признав, что на покупку робота не хватает денег.

Сейчас голубика наливается, и в Бабитском крае, где находится хозяйство Strēlnieki, будущий урожай выглядит многообещающе.

Иная ситуация на болоте Кайгу, где голубику выращивает хозяйка предприятия Arosa–R, руководитель Латвийской ассоциации плодоводов Мара Рудзате. Она отметила, что на насаждения повлияли зимние погодные условия.

«Зима была ненормальной для тех культур, которые не были под снегом — таких как голубика, вишня, слива и так далее. По данным общего опроса, урожай будет минимальным, если не сказать, что в некоторых хозяйствах он окажется близким к нулю. Хуже всего то, что вымерзли кусты, вымерзли молодые яблони, у вишен и слив вымерзли ветви», — признала Рудзате.

Масштаб нанесенного ущерба станет известен после подачи данных в Службу поддержки села. Но уже сейчас ясно, что это повлияет на доступность местных фруктов и ягод в магазинах.

«Думаю, их будет ощутимо меньше. Надеемся, что в Польше будет больше, тогда ягоды у нас появятся, но у них там тоже всякое бывало, так что мы не знаем, каким будет сезон. Трудно сказать. Какие-то [ягоды] все же будут, предложим магазинам. Есть люди, у которых малина в туннелях. Клубника была под снегом, так что клубника и малина должны быть. Голубика будет, но ее будет очень мало», — сказала Рудзате.

Данные Службы поддержки села свидетельствуют о том, что за последние десять лет площади под высокорослой голубикой удвоились, под черной смородиной — выросли аж в пять раз, а под яблонями, грушами, вишнями и малиной — сократились. О том, какие ягоды более перспективны, продолжает хозяин хозяйства Strēlnieki:

«Клюква — это наша культура, которую следовало бы развивать. Там мы можем… Мы большая страна, где очень разные погодные условия и разные почвы. Но чтобы получить дешевую продукцию, нужны огромные объемы. У нас здесь два гектара голубики, где тепло.

В Польше площади голубики составляют 80, 100, 150 и 200 га, соответственно, там себестоимость низкая. Они привозят голубику сюда, и мы просто не способны конкурировать».

Рудзате добавила, что огромные проблемы создает сбор ягод, и площади, скорее всего, будут сокращаться.

«У нас очень большие проблемы со сбором, поскольку для гастарбайтеров установлена очень высокая минимальная зарплата, которую мы обязаны платить — 1516 евро. Даже у наших местных квалифицированных сотрудников среднего звена такой нет. Нас проверяют, контролируют, и одно это вынуждает сокращать площади», — заявила Рудзате.

В связи с этим полностью обеспечить рынок местными ягодами, по всей видимости, не удастся:

«Урожайность у нас довольно слабая с гектара. Нужно обеспечивать всё — полив, уход, обрезку ягодных кустов, замену и все остальное. Это огромный труд, требующий больших инвестиций. А та цена, по которой мы можем здесь продать… Их невозможно продать в огромных количествах по огромной цене»