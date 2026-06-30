Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей.

Уязвимое место

Страны Балтии в этой ситуации особенно уязвимы, так как в значительной степени зависят от импортируемых энергоресурсов, отмечает экономист Рауль Эаметс.

Рост темпов инфляции уже влияет на монетарную политику – Европейский центральный банк повысил ключевые процентные ставки, в результате чего вырос Euribor, и финансовые рынки ожидают, что в этом году может последовать еще одно или два повышения. Это означает, что более высокими будут и расходы на заимствования как для домохозяйств, так и для предприятий.

Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%, однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике стран Балтии.

Что подорожает?

Особенно значимым риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление.

Удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. С ростом цен на топливо и энергоресурсы дорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары.

Рост цен затронет также продукцию нефтехимической промышленности – пластмассу и синтетические материалы, которые используются очень широко: от стройматериалов, красок, упаковки и покрытий для поверхностей до флисовых тканей и других текстильных изделий.

В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Экономист Рауль Эаметс прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8 %, тогда как Банк Латвии оценивает ее на уровне 3,6 %.

Банки пошли на повышение ставок

Более высокая инфляция означает также более высокие процентные ставки и, как следствие, более дорогие кредитные платежи для домохозяйств и предприятий.

Более дорогие кредиты снижают покупательную способность населения, так как большую часть доходов приходится использовать для повседневных трат и погашения займов. Для предприятий заимствования также становятся более дорогими, поэтому объем инвестиций может уменьшиться. В целом это означает более медленный рост экономики.

В то же время рынок труда остается сравнительно стабильным. По прогнозам экономиста, заработная плата в Латвии в этом году вырастет на 6,5%, а по прогнозам Банка Латвии – на 7,4%. Существенного роста безработицы не ожидается. Это позитивный сигнал, однако рост зарплат автоматически не означает повышения уровня жизни, если одновременно растут цены и выплаты по кредитам.

И это еще не всё

В настоящее время одной из главных проблем является неопределенность. Предприятиям сложнее планировать инвестиции, если неясно, как будут развиваться динамика цен на энергоресурсы, процентные ставки и потребление. На инвестиционный климат в Латвии дополнительно могут повлиять также недавняя политическая нестабильность и проблемы, связанные с авиакомпанией airBaltic и проектом “Rail Baltica”.

Эти факторы сами по себе еще не означают кризис, но усиливают осторожность.