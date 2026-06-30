Литовский туроператор Novaturas обязан выплатить чартерной авиакомпании GetJet Airlines еще более 3,35 млн евро неустойки за расторжение в одностороннем порядке договора на авиаперевозки во время пандемии коронавируса.

Апелляционный суд Литвы в понедельник частично удовлетворил иск GetJet Airlines, присудив ей 4,5 млн евро неустойки и 8% годовых, начисляемых с 5 марта 2021 года до полного исполнения судебного решения, сообщил Novaturas.

Однако с учетом того, что Novaturas по предыдущему решению суда уже выплатил 1,15 млн евро неустойки, дополнительно подлежащая выплате сумма составляет 3,35 млн евро (без учета процентов и судебных издержек), уточнили в компании.

Суд изменил решение Вильнюсского окружного суда от сентября 2023 года в части неустойки и судебных расходов.

Постановление Апелляционного суда Литвы, рассматривавшего дело в закрытом режиме, вступило в силу немедленно, однако стороны могут в течение трех месяцев обжаловать его в Верховном суде Литвы (ВСЛ).

«Компания рассматривает возможность подачи кассационной жалобы в Верховный суд Литвы. Тем не менее, нет никаких гарантий, что ВСЛ примет жалобу к рассмотрению и (или) изменит решение Апелляционного суда в пользу компании», – говорится в сообщении.

Как сообщало агентство BNS, в декабре 2024 года ВСЛ вернул дело о расторжении договора на повторное рассмотрение в Апелляционный суд, но не в полном объеме – ему было поручено принять решение о расторжении договора (определив его основание и дату согласно условиям соглашения) и о вытекающих юридических последствиях (подлежащих выплате неустойках и процентах).

По словам представителя ВСЛ, суд оставил в силе решения об освобождении Novaturas от гражданской ответственности в силу форс-мажорных обстоятельств (force majeure), а также о расторжении договора в связи с существенным нарушением и изменении его условий.

Суды рассматривали дело на закрытых заседаниях, поэтому была обнародована только резолютивная часть постановления ВСЛ.

Novaturas обжаловал в ВСЛ решение суда нижестоящей инстанции, обязывавшее компанию выплатить GetJet Airlines 1,15 млн евро неустойки и 46 тыс. евро судебных издержек. ВСЛ отменил это обязательство и вернул дело в Апелляционный суд на новое рассмотрение.

Спор между Novaturas и GetJet Airlines возник из-за подписанного в 2018 году долгосрочного договора о чартерных рейсах. Согласно документу, сотрудничество компаний должно было продолжаться до конца 2024 года с возможностью его расторжения в конце 2022 года.

В GetJet Airlines заявляли, что контракт гарантировал компании большой объем полетных часов, в связи с чем перевозчик дополнительно приобрел три самолета Airbus A320, инвестировав в них более 60 млн евро.

В июне 2020 года, после окончания карантина, Novaturas заранее проинформировал GetJet Airlines, что не намерен продлевать договор после 2022 года, при этом в конце 2020 года расторг соглашение в одностороннем порядке.