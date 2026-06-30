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Пережарено. Как жара влияет на цены продуктов 0 79

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Продукты в магазине

Лето этого года в Европе началось с выраженной волны жары, которая всё яснее высвечивает экономические последствия климатических изменений. Как показывают исследования Европейского центрального банка (ЕЦБ)*, экстремальная жара влияет на экономическую активность, одновременно усиливая давление на цены на продовольствие.

Волны жары в летние месяцы негативно влияют на экономику, поскольку высокие температуры ограничивают работоспособность и снижают активность, особенно в строительстве, сельском хозяйстве и секторе услуг. Исследования показывают, что такие погодные условия могут сокращать региональную экономическую активность в среднем примерно на 1 %, причём эффект не является краткосрочным — объём производства остаётся ниже также в течение нескольких лет после события.

Исследования свидетельствуют, что после засухи региональный объём выпуска даже через четыре года может быть на 3 % ниже, а после наводнений — на 2,8 % ниже.

Главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отмечает: «Волны жары больше не являются лишь сезонным вызовом — они становятся значимым фактором экономического риска. Мы видим, что они одновременно влияют и на рост, и на цены, создавая дополнительную неопределённость для компаний. Согласно оценкам ЕЦБ, годовой рост в сельском хозяйстве в большинстве регионов может снизиться на 1,9–7,6 процентного пункта, тогда как промышленность затронута меньше, особенно обрабатывающая промышленность в Восточной Европе и странах Балтии».

Он добавляет, что в отношении сельского хозяйства последствия климата напрямую отражаются в росте цен на продовольствие.

Экстремальные погодные явления уже в последние годы способствовали росту цен на такие продукты, как оливковое масло, какао и кофе, и наблюдения показывают, что и в дальнейшем продовольственная инфляция будет чувствительна к климатическим колебаниям.

Согласно климатическим прогнозам ЕЦБ, волна жары, аналогичная событию 2022 года, к 2060 году может увеличить инфляцию цен на продовольствие вплоть до 1,8 процентного пункта. Это означает, что в будущем влияние волн жары на экономику и цены будет значительно сильнее, чем до сих пор

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#сельское хозяйство #инфляция #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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