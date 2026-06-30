С 1 июля в Латвии начинает действовать сниженная ставка НДС в размере 12% для ряда основных продуктов питания. Представители отрасли ожидают, что это позволит уменьшить цены в магазинах и сделать продукты более доступными, однако окончательный эффект будет зависеть от торговых сетей.

С 1 июля в Латвии на ряд основных продуктов питания распространяется сниженная ставка налога на добавленную стоимость — 12%, пишет Dienas Bizness.

Новая мера будет действовать в течение одного года, до 30 июня 2027 года. Её цель — замедлить рост цен на продукты, снизить нагрузку на семейные бюджеты и сделать базовые товары более доступными, особенно для людей с невысокими доходами.

Представители пищевой отрасли надеются, что покупатели действительно почувствуют изменения уже в магазинах.

Председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре отметила, что применение сниженной ставки НДС — положительный шаг, который должен сделать многие продукты питания доступнее.

При этом она обращает внимание, что снижение цен окажется не столь большим, как может показаться. По её словам, уменьшение ставки налога не означает автоматического удешевления товаров на 9%. Фактическое снижение цены составит примерно 7,4%.

Что важно знать: власти намерены следить за тем, чтобы снижение налога отражалось на стоимости продуктов. Для этого уже существует система мониторинга цен, а в обсуждении реформы участвовали производители, торговые сети, Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции.

Предприниматели подчёркивают, что льготная ставка распространяется как на латвийские, так и на импортные продукты. Вместе с тем производители рассчитывают, что новые условия повысят интерес торговых сетей к товарам местного производства.

До сих пор Латвия оставалась одной из немногих стран Европейского союза, где сниженная ставка НДС не применялась к таким основным продуктам, как хлеб, молочные продукты, мясо и яйца. Исключением были только свежие фрукты, ягоды и овощи, для которых льготная ставка действовала и ранее.

Представители отрасли также призывают сделать сниженную ставку постоянной, однако такое решение уже предстоит принимать следующему составу Сейма.

Если налоговая льгота действительно приведёт к снижению цен на полках магазинов, жители смогут либо тратить меньше на привычные покупки, либо приобретать более качественные продукты без увеличения расходов.