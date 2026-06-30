Бывший временный председатель правления компании Rail Baltica в Латвии — «Eiropas dzelzceļa līnijas» — Марис Дзелме, руководивший ею девять месяцев, в 2025 году получил вознаграждение в размере 45,6 тыс. евро. Это следует из опубликованной декларации должностного лица.

Опубликована декларация за 2025 год бывшего председателя правления ООО «Eiropas dzelzceļa līnijas» (EDzL) Мариса Дзелме, который возглавлял компанию с 27 мая 2025 года по 27 февраля 2026 года.

За работу в EDzL он получил 45 628 евро.

Помимо этого, в декларации указаны и другие источники дохода. От совместного предприятия стран Балтии «RB Rail» Дзелме получил 40 397 евро, ещё 36 тысяч евро — в качестве члена совета «Latvijas mobilais telefons». Доход в виде банковских процентов составил 8,35 евро.

Что важно знать: декларации должностных лиц публикуются ежегодно и содержат сведения о доходах, имуществе, накоплениях и финансовых обязательствах руководителей государственных учреждений и предприятий.

На конец 2025 года Марису Дзелме принадлежали две квартиры в Риге, а также мотоцикл KTM 990 Adventure 2009 года выпуска.

Кроме того, он пользовался автомобилем VW Tayron 2025 года выпуска.

В декларации также указано, что бывший руководитель EDzL владел 190 финансовыми инструментами общей номинальной стоимостью 1786 евро.

Безналичные накопления на банковских счетах составляли 40 880 евро. При этом объём задекларированных долговых обязательств превышал 155,7 тыс. евро.

Марис Дзелме покинул пост председателя правления EDzL в конце февраля этого года.

С апреля обязанности временного председателя правления компании исполняет бывший член правления «Latvijas dzelzceļš» Мартиньш Кеньгис. В состав правления EDzL также продолжает входить Янис Наглис.

EDzL является государственной компанией и отвечает за реализацию проекта Rail Baltica на территории Латвии.