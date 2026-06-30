Председатель правления «Latvenergo» Мартиньш Чаксте в 2025 году получил зарплату в размере 234,4 тыс. евро. Это примерно на 5,7% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной декларации должностного лица.

Согласно декларации за 2025 год, председатель правления АО «Latvenergo» Мартиньш Чаксте получил в компании заработную плату в размере 234 403 евро.

По сравнению с предыдущим годом его доход от основной должности увеличился на 5,7%.

Помимо зарплаты, Чаксте задекларировал и другие источники дохода. В частности, он получил 409 евро от Рижского технического университета, 715 евро от хозяйственной деятельности в крестьянском хозяйстве «Jurbrenči» и ООО «Vāverlauki», а также 5400 евро от хозяйственной и коммерческой деятельности, связанной с Евгением Малыхиным.

Кроме того, в декларации указаны 542 евро банковских процентов, 1200 евро различных пособий и 1732 евро компенсации от Службы государственных доходов.

Что важно знать: декларации должностных лиц публикуются ежегодно и позволяют увидеть не только размер доходов чиновников и руководителей государственных предприятий, но и сведения об их имуществе, накоплениях, кредитах и других финансовых обязательствах.

На конец прошлого года безналичные накопления Чаксте в банках и пенсионных фондах составляли 41 635 евро. Ещё 20 тысяч евро он задекларировал как наличные сбережения.

В течение года руководитель «Latvenergo» оформил кредит на 40 тысяч евро, а также выдал заём на сумму 82 287 евро.

Общий объём его долговых обязательств, подлежащих декларированию, достиг 122 618 евро.

Среди принадлежащего Чаксте имущества указаны квартира в Риге, строение и недвижимость в Сигулдском крае. Одновременно он арендует ещё одну квартиру в столице.

Также глава «Latvenergo» остаётся совладельцем нескольких компаний. Ему принадлежат 12,86% капитала ООО «Pure Chocolate» и 100% долей ООО «MCMC».

Опубликованная декларация отражает финансовое положение руководителя государственной энергетической компании по состоянию на конец 2025 года и является частью ежегодной системы публичной отчётности должностных лиц.