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Ставка на панель - цена электричества: ветер подкачал, солнце выручило 0 24

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Солнечные панели

Оптовые цены на электроэнергию на прошлой неделе выросли как в странах Северной Европы, так и в Балтии. Но могло быть и хуже, если бы не одно обстоятельство. Об этом сообщает Latvenergo.

Главной причиной роста цен стало снижение выработки ветровых электростанций — до самого низкого уровня в этом году в зоне Nord Pool и второго самого низкого уровня в странах Балтии. В то же время дальнейший рост цен существенно сдержала рекордная выработка солнечных электростанций, которая достигла самого высокого недельного уровня за всю историю как в регионе Nord Pool, так и в странах Балтии, увеличив предложение более дешёвой электроэнергии на рынке.

Системная цена Nord Pool выросла до 68,24 евро за МВт·ч, что на 26% больше, чем неделей ранее (54,28 евро за МВт·ч). В Латвии средняя цена электроэнергии увеличилась на 20% — до 96,91 евро за МВт·ч (ранее — 80,9 евро за МВт·ч). В Литве недельная средняя цена выросла на 23% — до 100,08 евро за МВт·ч (81,31 евро за МВт·ч неделей ранее). В Эстонии цена увеличилась на 28% и составила 64,25 евро за МВт·ч (ранее — 50,12 евро за МВт·ч).

Разница в ценах между странами Балтии была обусловлена ограниченной пропускной способностью межгосударственных соединений. На неё повлияли ремонтные работы на линии электропередачи между Эстонией и Латвией, завершившиеся 27 июня. Во время ремонта пропускная способность передачи электроэнергии из Эстонии в Латвию была снижена.

Средние цены на электроэнергию выросли и в других странах Европы. В Германии они увеличились на 33% — до 137,13 евро за МВт·ч (103,36 евро за МВт·ч неделей ранее), а в Польше — на 26%, до 133,77 евро за МВт·ч (106,1 евро за МВт·ч).

Если выработка ветровых электростанций в регионе Nord Pool за прошлую неделю сократилась на 21%, а в странах Балтии — на 48%, то производство солнечной генерации, наоборот, увеличилось: в регионе Nord Pool — на 21%, а в странах Балтии — на 35%. В то же время доступность атомных электростанций Северной Европы за неделю выросла на 3 процентных пункта и достигла 60%.

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#Европа #Latvenergo #электроэнергия #солнечная энергия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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