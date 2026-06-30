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Три из четырех предприятий отдают предпочтение функциональности при выборе бухгалтерской программы 0 8

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Виестурс Слайдиньш.

Виестурс Слайдиньш.

При выборе цифровых решений для бухучета латвийские предприятия уделяют все больше внимания набору функций компьютерных систем и их соответствию специфике работы компании.

В этом году 76,8% коммерсантов, опрошенных агентством социологических исследований Norstat, выдвинули функциональность в число главных критериев, тогда как расходы на приобретение продукта считают важным фактором только 33,5% респондентов.

В опросе, проведенном два года назад, функциональность в список важнейших критериев включили 72% опрошенных, а цену приобретения – 35%.

«Предпринимательская среда в Латвии переживает значительную смену парадигмы, когда функциональность становится несомненно самым важным критерием. Предприниматели оценили преимущества хороших компьютерных программ в повседневной работе и готовы платить за них. Фокус со сбережения денег сместился на получение прибыли и рост компании, и соответственно средства инвестируются в компьютерные системы, которые помогают работать продуктивнее. Процессу способствуют также более гибкие предложения. Например, возможность подписаться на облачные услуги, платя сравнительно небольшую ежемесячную плату, вместо того, чтобы сразу приобретать программу за несколько сотен или тысяч евро», – комментирует данные опроса руководитель заказавшего исследование предприятия Jиmis Prо Виестурс Слайдиньш.

Следующим важным критерием при выборе бухгалтерских систем являются расходы на ее внедрение и обслуживание, значение которых в течение двух лет уменьшилось с 31% до 24,3%. Уход обоих финансовых критериев с повестки дня в большой мере подтверждает мнение о том, что предприятия удовлетворены ценовой политикой и возможностями приспособления расходов. Дальше следуют оперативное внедрение законодательных изменений (23%), безопасность данных (20,8%), качество и скорость обслуживания клиентов (20%), удаленный доступ к информации (17,8%), а также оперативная техническая поддержка (17,3%).

Примечательно, что все упомянутые критерии в течение двух лет стали менее важными, тогда как функциональность приобрела более значимую роль. Согласно данным опроса, наиболее востребованными функциями бухгалтерских программ на данный момент являются возможность ее адаптации к нуждам предприятия (44%), удобное и выгодное приобретение дополнительных функций (36%), быстрый и удобный ввод данных (36%), а также регулярные обновления (31%). Высоко оценивается также возможность экспортировать отчеты в электронные таблицы Excel, подготавливать отчеты для подачи в систему VID EDS в соответствующих форматах, а также внедренные решения безопасности данных.

Исследование проводилось в июне 2026 года, были опрошены 370 латвийских крупных, средних и малых предприятий.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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