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В 2027 году в Китае заработает самая высокая ГЭС в мире 0 66

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перекрытие гигантской реки - сложнейшая инженерная задача.

Водохранилище вместит около 2,9 миллиардов тонн воды.

На гидроэлектростанции Шуанцзянкоу в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны был введён в эксплуатацию первый энергоблок.

Блок был подключён к сети и начал выработку электроэнергии. Это ознаменовало начало эксплуатации этого гидроэнергетического проекта мирового класса.

Установленная мощность ГЭС составляет два миллиона киловатт. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию ГЭС будет вырабатывать примерно 7,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Она также сыграет важную роль в энергетической трансформации Китая. Ожидается, что после выхода на полную мощность она позволит сэкономить 17 миллионов тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа примерно на 46 миллионов тонн в год.

Гидроэлектростанция расположена в верховьях реки Дадухэ. При ёмкости своего водохранилища примерно в 2,9 миллиарда кубометров и максимальной проектной высоте плотины 315 метров ГЭС значительно повысит регулирующую способность расположенных в низовьях реки гидроэлектростанций и укрепит систему защиты от наводнений во всем бассейне реки.

Помимо передачи экологически чистой электроэнергии из юго-западного района Китая в другие регионы, этот проект будет способствовать развитию интегрированной системы экологически чистой энергетики, объединяющей гидроэнергетику, ветровую энергетику и солнечную энергетику. Строительство ГЭС Шуанцзянкоу началось в 2015 году. По завершении строительства 312-метровая плотина станет самой высокой плотиной в мире. Все турбины будут введены в эксплуатацию к 2027 году.

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#экология #энергетика #технологии #инфраструктура #электроэнергия #ГЭС #Китай
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