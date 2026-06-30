На гидроэлектростанции Шуанцзянкоу в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны был введён в эксплуатацию первый энергоблок.

Блок был подключён к сети и начал выработку электроэнергии. Это ознаменовало начало эксплуатации этого гидроэнергетического проекта мирового класса.

Установленная мощность ГЭС составляет два миллиона киловатт. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию ГЭС будет вырабатывать примерно 7,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. Она также сыграет важную роль в энергетической трансформации Китая. Ожидается, что после выхода на полную мощность она позволит сэкономить 17 миллионов тонн стандартного угля и сократить выбросы углекислого газа примерно на 46 миллионов тонн в год.

Гидроэлектростанция расположена в верховьях реки Дадухэ. При ёмкости своего водохранилища примерно в 2,9 миллиарда кубометров и максимальной проектной высоте плотины 315 метров ГЭС значительно повысит регулирующую способность расположенных в низовьях реки гидроэлектростанций и укрепит систему защиты от наводнений во всем бассейне реки.

Помимо передачи экологически чистой электроэнергии из юго-западного района Китая в другие регионы, этот проект будет способствовать развитию интегрированной системы экологически чистой энергетики, объединяющей гидроэнергетику, ветровую энергетику и солнечную энергетику. Строительство ГЭС Шуанцзянкоу началось в 2015 году. По завершении строительства 312-метровая плотина станет самой высокой плотиной в мире. Все турбины будут введены в эксплуатацию к 2027 году.