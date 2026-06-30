Россия с 1 июля временно прекращает движение через ряд ж/д пунктов пропуска на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией, говорится в решении Кабмина РФ. В Литву поезда продолжать ходить по-прежнему.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 30 июня, опубликовано на официальном российском портале правовых актов.

В числе закрытых железнодорожных погранпереходов «Печоры-Псковские» и «Пыталово» в Псковской области, «Санкт-Петербург — Финляндский», а также «Выборг» и «Светогорск» в Ленобласти, «Вяртсиля» и «Люття» в Карелии.

Причины такого решения не называются.

Официальные сроки действия "временной" приостановки движения в документе правительства РФ не указаны.