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Завтра Россия закрывает движение по железной дороге из/в Латвию 0 229

Бизнес
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: тупик

Россия с 1 июля временно прекращает движение через ряд ж/д пунктов пропуска на границах с Латвией, Финляндией и Эстонией, говорится в решении Кабмина РФ. В Литву поезда продолжать ходить по-прежнему.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 30 июня, опубликовано на официальном российском портале правовых актов.

В числе закрытых железнодорожных погранпереходов «Печоры-Псковские» и «Пыталово» в Псковской области, «Санкт-Петербург — Финляндский», а также «Выборг» и «Светогорск» в Ленобласти, «Вяртсиля» и «Люття» в Карелии.

Причины такого решения не называются.

Официальные сроки действия "временной" приостановки движения в документе правительства РФ не указаны.

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#железная дорога #граница #Латвия #транспорт #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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