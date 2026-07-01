Бывший директор по операционной деятельности airBaltic Паулс Цалитис, который несколько месяцев исполнял обязанности генерального директора авиакомпании, в 2025 году получил в компании почти 349 тыс. евро. Это немного больше, чем годом ранее.

Согласно декларации должностного лица за 2025 год, бывший директор по операционной деятельности airBaltic Паулс Цалитис заработал в национальной авиакомпании 348 868 евро.

С апреля по декабрь прошлого года Цалитис также исполнял обязанности временного генерального директора компании. По сравнению с 2024 годом его вознаграждение немного выросло: тогда доход на этой должности составил 344 582 евро.

Помимо работы в airBaltic, Цалитис задекларировал 17 895 евро доходов от хозяйственной деятельности в крестьянском хозяйстве «Jušķēni», 101 евро дивидендов, 1,34 евро процентов по банковским вкладам, а также прочие доходы в размере 101 440 евро.

К концу 2025 года на его банковских счетах находилось 69 771 евро, еще 12 400 евро были задекларированы в виде наличных накоплений.

В декларации также указаны финансовые инструменты номинальной стоимостью 439 741 евро и 252 566 долларов США, а общая сумма выданных им займов достигла 587 900 евро.

За прошлый год Цалитис совершил пять крупных сделок, каждая из которых превышала установленный законом порог декларирования. Их совокупная стоимость составила 140 371 евро. В эту сумму вошли заем на 58 900 евро, дарение на 48 300 евро и возврат займа на 33 171 евро.

Согласно декларации, бывшему топ-менеджеру принадлежат несколько объектов недвижимости в Риге, Павилосте, Сакской, Вирцавской и других волостях. Он также пользуется автомобилями Audi E-Tron 2022 года выпуска и BMW 2013 года.

С апреля этого года Цалитис больше не работает в airBaltic. С 18 мая он возглавляет португальскую авиакомпанию euroAtlantic Airways. После его ухода обязанности директора по операционной деятельности в латвийской авиакомпании исполняет старший вице-президент по летным операциям Роберт Стратингс.

Публикация деклараций позволяет увидеть не только размер официального вознаграждения руководителей государственных и частично государственных компаний, но и сведения об их имуществе, накоплениях, инвестициях и финансовых обязательствах.