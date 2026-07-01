С 1 июля в Евросоюзе отменено освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Теперь за многие товары из стран за пределами ЕС придётся платить фиксированную пошлину в размере 3 евро за каждую товарную позицию.

Для жителей Латвии, которые заказывают товары в интернет-магазинах за пределами Европейского союза, вступили в силу новые правила. С 1 июля больше не действует прежняя льгота, освобождавшая от уплаты таможенной пошлины посылки стоимостью до 150 евро.

Вместо неё введён упрощённый порядок: за каждую товарную позицию в отправлении взимается фиксированная пошлина в размере 3 евро.

В Службе государственных доходов (СГД) поясняют, что товарной позицией считается один или несколько одинаковых товаров с одной тарифной классификацией и страной происхождения. Это означает, что сумма пошлины зависит не от количества вещей, а от их категорий.

Например, если в одной посылке находятся платье, мужские брюки, детская одежда и футболка, они считаются четырьмя отдельными товарными позициями. В этом случае общая таможенная пошлина составит 12 евро.

Что важно знать: новые правила не распространяются на отправления, которые уже прошли таможенное оформление на складах в странах ЕС. В частности, если товары с платформ вроде Temu или AliExpress отправляются со склада внутри Евросоюза и уже оформлены таможней, дополнительная трёхевровая пошлина не применяется.

При этом правило об уплате НДС остаётся без изменений.

Если интернет-магазин работает по системе IOSS, которая позволяет взимать налог уже при оформлении заказа, покупатель сможет сразу оплатить и НДС, и таможенную пошлину. В этом случае дополнительное оформление после прибытия посылки не потребуется — его выполнит оператор доставки.

Если продавец не использует систему IOSS, налоги придётся оплачивать после прибытия отправления в Латвию при прохождении таможенного оформления.

Покупатель может самостоятельно подать декларацию через Электронную систему декларирования (EDS) СГД либо воспользоваться услугами таможенных брокеров, включая «Latvijas pasts» и экспресс-перевозчиков.

Изменения касаются покупок из любых стран, не входящих в Европейский союз, включая Китай, США, Великобританию, Норвегию и Швейцарию.

Кроме того, с 1 ноября вступит в силу ещё одно нововведение: за каждую товарную позицию в посылках из третьих стран будет взиматься дополнительный сбор за обработку (Union handling fee) в размере 2 евро.

В СГД подчёркивают, что цель изменений — создать равные условия конкуренции между европейскими и зарубежными продавцами, устранив налоговые преимущества компаний из третьих стран.