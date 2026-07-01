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Стало известно, сколько в 2025 году заработал глава «Sadales tīkls» 0 287

Бизнес
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сандис Янсонс
ФОТО: LETA

Председатель правления оператора распределительных электросетей АО «Sadales tīkls» Сандис Янсонс в 2025 году получил на основной должности 189 252 евро. Это на 6,1% больше, чем годом ранее.

Согласно декларации должностного лица за 2025 год, председатель правления АО «Sadales tīkls» Сандис Янсонс заработал на своей должности 189 252 евро.

По сравнению с предыдущим годом его вознаграждение увеличилось на 6,1%. В 2024 году доход Янсонса на посту руководителя компании составлял 178 345 евро.

Помимо заработной платы, в прошлом году Янсонс получил 26 297 евро от ООО «Tabesco» за отчуждение древесины и растущего леса, 5400 евро дохода от хозяйственной деятельности через ООО «LM Center», а также 30 евро от Продовольственно-ветеринарной службы.

К концу 2025 года безналичные накопления руководителя «Sadales tīkls» в двух банках достигли 202 124 евро. За год они увеличились более чем на 34,6 тыс. евро.

При этом в декларации указаны долговые обязательства в размере 94 136 швейцарских франков, что эквивалентно примерно 101 тыс. евро.

Кроме того, Янсонс продолжил выступать кредитором: в течение года он выдал заем на 6000 евро, а общий объем предоставленных им займов на конец года составил 166 872 евро.

Согласно декларации, ему также принадлежат доли капитала ООО «LM Center», несколько мотоциклов, снегоход, мопед и ряд объектов недвижимости. В собственности или совместной собственности руководителя находятся земельные участки и другие объекты в Звартавской, Еруской и Кримулдской волостях, а также в Икшкиле.

Подобные декларации ежегодно публикуют все государственные должностные лица Латвии. Они позволяют увидеть не только размер официальных доходов, но и сведения о накоплениях, долгах, имуществе и других финансовых обязательствах.

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#недвижимость #финансы #Латвия #банк #декларация #доходы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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