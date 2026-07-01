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В Гулбене открылась новая АЗС за 300 тысяч евро 0 35

Бизнес
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: АЗС

Обновленная АЗС имеет уникальное дизайнерское оформление, вдохновленное символикой города. В оформлении станции использовано стилизованное изображение лебедя, которое станет ярким элементом дизайна и одновременно фотозоной для посетителей.

В честь открытия АЗС KOOL Latvija клиенты смогли заправиться по специальным ценам, а владельцы карт лояльности.

Кроме того, АЗС в Гулбене стала первой в сети KOOL Latvija, где посетителям продают три новых вида хот-догов. Позже они постепенно появятся и на других автозаправочных станциях сети.

«В реконструкцию автозаправочной станции в Гулбене мы инвестировали около 300 тысяч евро, чтобы создать современную среду как для жителей города, так и для его гостей. Обновление этой станции — один из этапов развития нашей сети, направленный на то, чтобы обеспечить клиентам по всей Латвии более современное обслуживание», — отметила руководитель KOOL Latvija Яна Логина.

Реконструкция станции в Гулбене является частью стратегического плана по обновлению и развитию сети АЗС KOOL Latvija. «Сегодня автозаправочная станция — это уже гораздо больше, чем место, где можно заправить автомобиль. Клиенты ценят возможность в одном месте заправиться, купить необходимые товары и поесть. Поэтому мы продолжаем развивать наши станции, чтобы они были удобной и приятной остановкой для каждого», — сказала Яна Логина.

В настоящее время KOOL Latvija обеспечивает около 300 рабочих мест по всей Латвии и является одним из крупнейших участников розничного рынка торговли топливом в стране. Сеть компании насчитывает 66 автозаправочных станций, из которых 15 работают в автоматическом режиме.

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#инвестиции #розничная торговля #реконструкция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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