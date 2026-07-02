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Инвестиционный бум в Латвии: объем вложений вырос до 2,5 млрд евро, а инвесторы стали моложе 1 106

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина складывает монеты
ФОТО: Unsplash

Жители Латвии продолжают активнее инвестировать на финансовых рынках. За пять лет объем вложений вырос почти в три с половиной раза — с 745 миллионов до 2,5 миллиарда евро, а средний возраст инвесторов заметно снизился.

Интерес жителей Латвии к инвестициям продолжает расти, пишет Diena. По данным Банка Латвии, в начале 2025 года объем вложений населения в различные финансовые инструменты достиг 2,5 миллиарда евро. Для сравнения: в начале 2020 года эта сумма составляла 745 миллионов евро.

Сегодня объем таких инвестиций уже сопоставим примерно с четвертью всех банковских вкладов домохозяйств.

Экономисты Банка Латвии Андрей Семенов и Марцис Рисбергс отмечают, что рост связан не только с повышением стоимости ценных бумаг, но и с тем, что жители сами стали активнее вкладывать деньги.

Так, в 2025 году около двух третей прироста инвестиционного портфеля обеспечили новые вложения самих инвесторов. Лишь оставшаяся часть пришлась на рост стоимости активов и изменение валютных курсов.

По мнению экономистов, интерес к инвестициям усилился сразу по нескольким причинам. Среди них — высокая инфляция последних лет, рост процентных ставок, более широкий доступ к информации о финансовых рынках, развитие искусственного интеллекта, который помогает разобраться в инвестиционных вопросах, а также появление новых выпусков акций и облигаций латвийских компаний.

Все больше жителей рассматривают инвестиции как альтернативу традиционным банковским депозитам. Потенциальная доходность таких вложений выше, хотя одновременно возрастает и риск потери части средств.

Еще одна заметная тенденция — рост интереса к акциям и облигациям латвийских предприятий. По оценке экономистов, это постепенно способствует развитию местного рынка капитала.

О повышении интереса к инвестициям свидетельствуют и данные Swedbank. За последние пять лет число инвесторов среди клиентов банка увеличилось в пять раз, причем быстрее, чем в других странах Балтии.

Особенно активно на рынок приходят молодые люди. Средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет.

Существенную роль в прошлом году сыграли микроинвестиции — сервис округления покупок по банковской карте с автоматическим перечислением разницы в инвестиционный фонд. Этой возможностью уже пользуются около 22 тысяч клиентов Swedbank.

Для 60% пользователей микроинвестиций это стало первым опытом вложений. Иными словами, только благодаря этому инструменту на рынке появилось более 10 тысяч новых инвесторов.

Эксперты ожидают, что интерес жителей к инвестициям сохранится и дальше, особенно если на рынке продолжат появляться новые финансовые инструменты и возможности для вложений в латвийские компании.

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#банк Латвии #инвестиции #Swedbank #Латвия #акции #облигации #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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