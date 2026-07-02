Компания была признана неплатежеспособной в июле 2024 года.

В августе прошлого года прокуратура предъявила обвинение членам правления зарегистрированной в Латвии компании "Arta-F" в поставке швейной фурнитуры, или различных исходных материалов, для производства формы для российской армии на сумму более шести миллионов евро.

Не называя имен, Служба государственной безопасности (СГБ) ранее информировала СМИ, что инициировала обвинение председателя правления и члена правления компании в косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами Латвии, деятельность которой направлена против территориальной целостности другого государства, и в легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере.

Информация "Firmas.lv" свидетельствует, что председателем правления "Arta-F" до июля 2024 года, когда был начат процесс неплатежеспособности компании, был Владислав Андреев, а членом правления - Виталий Андреев. Они оба в равных долях являются и владельцами компании.

В ходе расследования СГБ установила, что зарегистрированное в Латвии предприятие поставляло свою продукцию - застежки для одежды, крепежные и другие элементы - зарегистрированным в России компаниям "BTK Group" и "Округ", которые использовали эту продукцию для производства униформы для армии страны-агрессора.

В целом после вторжения России в Украину этим российским компаниям было поставлено более тысячи тонн продукции производства "Arta-F" на сумму свыше шести миллионов евро.

Изъятые в ходе уголовно-процессуальных действий СГБ документы, в том числе договоры поставки, содержат информацию о том, что эти российские компании закупали у зарегистрированной в Латвии "Arta-F" продукцию для выполнения заказа Министерства обороны России.

Кроме того, в ходе расследования СГБ выяснила, что зарегистрированное в Латвии предприятие с 2023 года для сокрытия этого незаконного сотрудничества целенаправленно использовало в качестве посредников другие компании, в том числе так называемые компании-пустышки.

Служба наложила арест на более чем полмиллиона евро, которые были изъяты наличными в ходе обыска на объектах, связанных с компанией. Также арест наложен на несколько объектов недвижимости, связанных с компанией, где производилась продукция, а также на частную собственность, которая, согласно установленным в ходе расследования данным, была приобретена на преступно нажитые средства.

По данным "Firmas.lv", "Arta-F" зарегистрирована в 1991 году и в равных долях принадлежит Владиславу и Виталию Андреевым.

Оборот "Arta-F" в 2022 году составил 8,062 миллиона евро, а прибыль достигла 983 930 евро. Финансовые данные за последующие годы не опубликованы, и в отношении компании начат процесс неплатежеспособности.