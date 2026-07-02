Снижение НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца облегчит нагрузку на покупателей, однако одновременно сократит доходы государственного бюджета. По мнению главного экономиста SEB banka Дайниса Гашпуйтиса, в будущем правительству, возможно, придется искать способы компенсировать эти потери.

После введения пониженной ставки НДС на ряд основных продуктов питания государству предстоит решить, за счет чего компенсировать выпадающие доходы бюджета. Об этом в интервью агентству LETA заявил главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис.

По оценке Министерства финансов, новая налоговая льгота уменьшит бюджетные поступления примерно на 15 миллионов евро в год. Вместе с тем ранее звучали оценки и в размере около 30 миллионов евро. По мнению экономиста, реальный эффект, скорее всего, окажется где-то между этими двумя цифрами.

«Сложно будет точно оценить итоговый результат, особенно учитывая политический фактор и разные интересы участников процесса», — отметил Гашпуйтис.

Он напомнил, что аналогичная ситуация уже возникала после введения пониженного НДС на свежие овощи, фрукты и ягоды. Тогда оценки эффективности этой меры также заметно различались.

Для покупателей снижение НДС означает потенциальное удешевление части самых востребованных продуктов. Однако для государства любая налоговая льгота одновременно означает сокращение бюджетных доходов, которые в дальнейшем необходимо чем-то компенсировать.

По словам экономиста, решение о снижении налога носит прежде всего политический характер. Он назвал его ограниченным предвыборным шагом, отметив, что распространить льготную ставку на все продукты питания государственный бюджет сейчас не смог бы.

Гашпуйтис подчеркнул, что проблема бюджетного дефицита никуда не исчезает. Поэтому следующему правительству, вероятно, придется выбирать между сокращением государственных расходов и поиском дополнительных налоговых поступлений.

С 1 июля в Латвии начала действовать сниженная ставка НДС в размере 12% на четыре основные группы продуктов питания — хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Льгота вводится на один год и будет действовать до 30 июня 2027 года.

Кроме этих товаров, ставка НДС в размере 12% уже применяется к отдельным категориям продуктов, включая свежие овощи, фрукты, ягоды и специализированное детское питание.

Насколько новая мера действительно повлияет на цены в магазинах и бюджетные поступления, станет понятно лишь после нескольких месяцев ее применения.