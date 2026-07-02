Экономика Латвии, как и ряда других стран Северной Европы и Балтии, уже несколько лет не демонстрирует устойчивого роста. По оценке президента Северного инвестиционного банка Андре Кююсвека, краткосрочное улучшение статистики пока не означает выхода из периода стагнации.

Несмотря на отдельные позитивные экономические показатели последних месяцев, говорить о полноценном восстановлении экономики Латвии пока рано. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал президент и исполнительный директор Северного инвестиционного банка Андре Кююсвек.

По его словам, похожая ситуация наблюдается не только в Латвии, но также в Эстонии и Финляндии. Эти экономики уже несколько лет не показывают стабильного роста и фактически остаются в состоянии стагнации.

«Рост на уровне 0,5–1,5% сам по себе не означает, что экономика действительно развивается — важно, чтобы этот рост был устойчивым на протяжении длительного времени», — подчеркнул Кююсвек.

Кююсвек отметил, что сам по себе рост ВВП на 0,5–1,5% не является главным показателем здоровья экономики. Гораздо важнее, способен ли этот рост сохраняться длительное время. Именно этого, по его мнению, сейчас региону не хватает.

При этом среди стран Балтии более устойчиво сегодня выглядит экономика Литвы.

Даже если последние квартальные показатели выглядят лучше, это еще не означает начала долгосрочного роста. Часть положительной динамики может объясняться временными факторами или увеличением потребления, которое не всегда приводит к дальнейшему развитию экономики.

Для жителей это означает, что отдельные хорошие новости в статистике еще не говорят о том, что экономика окончательно вышла на траекторию роста. Экономисты в первую очередь оценивают долгосрочную устойчивость, а не отдельные удачные кварталы.

Дополнительную неопределенность создают международные кризисы. По словам главы банка, многие организации уже ухудшили свои экономические прогнозы после нового обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Кююсвек отметил, что кризисы становятся все более частым явлением. Если раньше они происходили сравнительно редко, то теперь повторяются практически каждые несколько лет. Это делает бизнес осторожнее: компании чаще откладывают инвестиции, ожидая более стабильной обстановки.

По его словам, именно снижение инвестиционной активности становится одним из факторов, сдерживающих экономический рост.

Отдельно глава Северного инвестиционного банка обратил внимание на темпы принятия решений в Европе. По его мнению, после войны в Украине и изменений во внешней политике США европейские страны осознали необходимость перемен, однако действуют недостаточно быстро.

В то же время он отметил, что сотрудничество стран Северной Европы и Балтии за последние годы заметно усилилось. Это касается как политического взаимодействия, так и проектов в сфере обороны и развития инфраструктурной связанности региона. Более активную роль, по его словам, начал играть и частный бизнес.

Кююсвек также считает, что Европе стоит обратить внимание на опыт Украины, которой даже в условиях войны удалось значительно быстрее внедрять новые решения и инновации.

Северный инвестиционный банк объединяет восемь стран — Данию, Эстонию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию. Финансовый институт кредитует проекты как в странах-участницах, так и за их пределами.