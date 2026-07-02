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Суд разрешил экс-акционеру банка Snoras Антонову начать отбывать срок 0 56

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2026
LETA
Изображение к статье: Антонов

Апелляционный суд Литвы разрешил бывшему акционеру обанкротившегося банка "Snoras" Владимиру Антонову начать отбывать 10,5-летний срок тюремного заключения до вступления приговора в законную силу - на основании недействующего пока вердикта Вильнюсского окружного суда.

Ходатайство осужденного было удовлетворено на основании исключения в Уголовно-процессуальном кодексе, согласно которому исполнение приговора окружного суда может быть начато, если осужденный в письменной форме просит об этом еще до рассмотрения дела в Апелляционном суде.

"Рассмотрев ходатайство Антонова, Апелляционный суд не усмотрел препятствий для его удовлетворения: осужденный письменно выразил желание начать отбывать наказание, а Кодекс не предусматривает никаких дополнительных условий или критериев, при которых суд мог бы отказать в этом", - сообщил суд в четверг.

Как сообщало агентство BNS, во вторник Антонов, который впервые дал показания и признал вину, одновременно обратился к суду с просьбой разрешить ему начать отбывать наказание.

Прокурор Дариюс Станкявичюс настаивал на отклонении ходатайства, утверждая, что в случае его удовлетворения Антонов будет отбывать срок в более мягких условиях, например, с правом на работу, что повышает риск побега.

Суд не согласился с доводами прокурора, указав, что пенитенциарные учреждения обязаны "обеспечивать как изоляцию осужденных от общества и их безопасность, так и предотвращать их побег из этих учреждений".

Апелляционный суд продолжает рассмотрение дела Антонова и другого экс-акционера Snoras" Раймондаса Баранаускаса. В ноябре прошлого года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил каждого из них к 10,5 годам лишения свободы.

Суд первой инстанции признал их виновными в злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере, подделке документов, преступном банкротстве, легализации преступных доходов и ведении ложного финансового учета.

Фигуранты осуждены за совершение восьми умышленных преступлений, при этом Антонов признан главным организатором схем. Суд обязал обоих возместить ущерб в размере 375,18 млн евро, а также постановил конфисковать их имущество, нажитое преступным путем, на сумму 105 млн евро. В отношении обоих были выданы Европейские ордера на арест.

По данным следствия, Антонов и Баранаускас присвоили активы на сумму 509,18 млн евро, нанесли банку "Snoras" и его кредиторам ущерб в размере 466,67 млн евро, а также растратили еще 14,5 млн евро.

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#банкротство #наказание #судебный процесс #преступления
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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