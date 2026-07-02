За последнюю неделю цены на топливо в Латвии заметно снизились. Средняя стоимость дизельного топлива уменьшилась на 6,3%, а бензина марки 95 — на 3,9%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

В Латвии продолжилось снижение средних цен на автомобильное топливо. По данным Европейской комиссии, с 22 по 29 июня наиболее заметно подешевело дизельное топливо.

Средняя цена литра дизеля за неделю снизилась с 1,786 до 1,674 евро, что соответствует падению на 6,3%.

Бензин марки 95 также стал дешевле. Его средняя цена уменьшилась с 1,797 до 1,727 евро за литр, или на 3,9%.

Бензин 95: 1,727 €/л (-3,9%) Дизель: 1,674 €/л (-6,3%)

Для автомобилистов это означает первое заметное снижение цен после нескольких недель, когда стоимость топлива практически не менялась.

Несмотря на недельное удешевление, по сравнению с началом года топливо по-прежнему остается значительно дороже. Средняя цена бензина сейчас примерно на 14,6% выше, чем в начале января, а дизельного топлива — на 12,3%.

Снижению стоимости дизеля продолжает способствовать временное уменьшение ставки акцизного налога. Эта мера действует с апреля и недавно была продлена правительством до конца текущего года.

При этом нынешние цены остаются существенно ниже рекордных значений последних лет. Самый высокий средний уровень цен на дизель в этом году был зафиксирован в апреле — 2,12 евро за литр. Абсолютные рекорды стоимости бензина и дизеля в Латвии были установлены в 2022 году, когда средняя цена обоих видов топлива превышала 2,10 евро за литр.

Европейская комиссия публикует данные о средних ценах на топливо в странах Европейского союза каждую неделю, что позволяет отслеживать динамику стоимости бензина и дизеля.