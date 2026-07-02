Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии заметно подешевели бензин и дизель. Сколько сейчас стоит литр топлива 0 125

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: мужчина заправляет авто
ФОТО: pixabay

За последнюю неделю цены на топливо в Латвии заметно снизились. Средняя стоимость дизельного топлива уменьшилась на 6,3%, а бензина марки 95 — на 3,9%, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

В Латвии продолжилось снижение средних цен на автомобильное топливо. По данным Европейской комиссии, с 22 по 29 июня наиболее заметно подешевело дизельное топливо.

Средняя цена литра дизеля за неделю снизилась с 1,786 до 1,674 евро, что соответствует падению на 6,3%.

Бензин марки 95 также стал дешевле. Его средняя цена уменьшилась с 1,797 до 1,727 евро за литр, или на 3,9%.

Бензин 95: 1,727 €/л (-3,9%) Дизель: 1,674 €/л (-6,3%)

Для автомобилистов это означает первое заметное снижение цен после нескольких недель, когда стоимость топлива практически не менялась.

Несмотря на недельное удешевление, по сравнению с началом года топливо по-прежнему остается значительно дороже. Средняя цена бензина сейчас примерно на 14,6% выше, чем в начале января, а дизельного топлива — на 12,3%.

Снижению стоимости дизеля продолжает способствовать временное уменьшение ставки акцизного налога. Эта мера действует с апреля и недавно была продлена правительством до конца текущего года.

При этом нынешние цены остаются существенно ниже рекордных значений последних лет. Самый высокий средний уровень цен на дизель в этом году был зафиксирован в апреле — 2,12 евро за литр. Абсолютные рекорды стоимости бензина и дизеля в Латвии были установлены в 2022 году, когда средняя цена обоих видов топлива превышала 2,10 евро за литр.

Европейская комиссия публикует данные о средних ценах на топливо в странах Европейского союза каждую неделю, что позволяет отслеживать динамику стоимости бензина и дизеля.

×
Читайте нас также:
#цены #Латвия #бензин #энергетика #топливо #автомобили #Европейская комиссия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: АЗС
Изображение к статье: Паулс Цалитис
Изображение к статье: Сандис Янсонс
Изображение к статье: посылка, логотипы Temu, AliExpress, Shein и eBay, крупные надписи «3 €» и «2 €»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин
Еда и рецепты
Изображение к статье: Уход за помидорами в жаркую погоду для увеличения урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Как улучшить вкус гречневой каши: простая хитрость, о которой многие не догадываются
Еда и рецепты
Изображение к статье: Māris Zviedris
Политика
3
Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео