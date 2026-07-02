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В LSM готовы пересмотреть судьбу брендов Latvijas Radio и Latvijas Televīzija после спора с сотрудниками 0 9

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Latvijas Televīzija
ФОТО: LETA

Руководство латвийского общественного СМИ LSM заявило о готовности обсуждать компромиссные решения по использованию исторических брендов Latvijas Radio и Latvijas Televīzija. Заявление прозвучало после открытого письма сотрудников, выступивших против отказа от известных названий.

Правление латвийского общественного СМИ LSM готово обсуждать возможные компромиссы по вопросу сохранения исторических брендов Latvijas Radio и Latvijas Televīzija. Об этом председатель правления Байба Зузена заявила на встрече с сотрудниками, состоявшейся 1 июля, пишет ЛЕТА.

Поводом для обсуждения стало открытое письмо части коллектива, авторы которого призвали сохранить привычные названия двух крупнейших общественных СМИ наряду с единым брендом LSM.

Единое общественное СМИ LSM начало работу 1 января 2025 года. Новый бренд разрабатывался при участии около 90 сотрудников различных редакций и подразделений.

Во время встречи журналист службы новостей Давидс Фрейденфелдс спросил руководство, готово ли оно признать ошибку и взять на себя ответственность, если Сейм примет закон, обязывающий сохранить бренды Latvijas Radio и Latvijas Televīzija.

Зузена ответила, что в случае изменения законодательства LSM будет выполнять требования закона. При этом она подчеркнула, что не планирует уходить в отставку.

По ее словам, работу правления оценивает Совет по электронным СМИ, который и принимает решения о качестве управления и выполнении поставленных задач.

При этом председатель правления дала понять, что пространство для договоренностей остается. Она сообщила, что руководство готово обсуждать отдельные вопросы использования исторических брендов — например, их применение при представлении интервьюируемых или сохранение привычных вывесок на зданиях общественных СМИ.

Таким образом, речь сейчас идет уже не о полном отказе от исторических названий, а о поиске модели, которая позволит сохранить их хотя бы в отдельных случаях.

Окончательное решение о дальнейшем использовании брендов во многом будет зависеть как от внутренних договоренностей в LSM, так и от возможных изменений в законодательстве.

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#Латвия #журналистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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