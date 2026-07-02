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Запрещенные красители, трансжиры и облученная продукция: что выявила ПВС при проверке товаров из России и Беларуси 0 181

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фуры
ФОТО: Unsplash

С начала года Продовольственно-ветеринарная служба Латвии проверила 1269 партий товаров, ввезенных из России и Беларуси. Лабораторные исследования выявили несколько нарушений, включая запрещенные красители, превышение содержания трансжиров и обработку продукции ионизирующим излучением.

С начала года Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) провела усиленную проверку 1269 партий товаров, поступивших в Латвию из России и Беларуси. Об этом сообщила заместитель директора Департамента пограничного контроля ПВС Кристина Романова.

Для лабораторных исследований специалисты отобрали 124 образца продукции. Их проверяли на содержание пестицидов, тяжелых металлов, загрязняющих веществ, растительных токсинов, пищевых добавок, а также на наличие запрещенных компонентов.

В ходе проверок было выявлено несколько нарушений.

Так, в образцах аджики и имитации красной икры российского производства обнаружили запрещенные красители. Еще в одном образце пищевой добавки специалисты установили факт обработки продукции ионизирующим излучением.

Кроме того, лабораторные исследования показали превышение допустимого уровня трансжирных кислот в одном образце шоколадных конфет.

Все выявленные нарушения были внесены в европейскую систему быстрого оповещения о небезопасной пищевой продукции, что позволяет оперативно информировать компетентные органы других стран Европейского союза.

Для обычных покупателей эти проверки означают дополнительный контроль безопасности импортируемых продуктов. При выявлении нарушений информация быстро распространяется между странами ЕС, чтобы не допустить попадания потенциально небезопасной продукции на рынок.

Усиленный контроль поставок продуктов питания и кормов из России и Беларуси ПВС осуществляет с 24 февраля 2024 года. Служба продолжает проводить выборочные лабораторные исследования продукции, поступающей через границу.

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#Беларусь #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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