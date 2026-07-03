В 2025 году товарооборот Латвии с Россией составил 2,6% общего объема внешней торговли страны. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве экономики, комментируя решение правительства России с 1 июля временно закрыть ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

В министерстве отметили, что закрытие железнодорожного пограничного перехода Карсава — Пыталово не окажет существенного влияния на экономику Латвии. Этот маршрут уже несколько лет не играет важной роли в международных грузоперевозках, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году объем перевозок по нему был незначительным.

В Минэкономики считают, что решение Москвы не окажет заметного влияния и на внешнюю торговлю Латвии. Разрешенные санкционным режимом Евросоюза перевозки товаров с Россией могут осуществляться через другие пункты пропуска, в том числе по железнодорожному маршруту Зилупе — Себеж, а также через автомобильные погранпереходы Терехово — Бурачки и Гребнево — Убылинка.

Министерство также отмечает, что за последние годы объем железнодорожных грузоперевозок между Латвией и Россией значительно сократился. Общий объем международных перевозок по железной дороге, включая транзит, уменьшился с 39,8 млн тонн в 2019 году до 7,6 млн тонн в 2025 году, а объем перевозок с Россией сократился почти на 92% — с 25,9 млн до 2,1 млн тонн. Таким образом, значение железнодорожного сообщения с Россией для латвийской экономики существенно снизилось еще до нынешнего решения.

Вместе с тем в Министерстве экономики подчеркивают, что решение российских властей имеет более широкий геополитический смысл, поскольку свидетельствует о продолжающемся сокращении транспортных связей между Россией и Европейским союзом. В последние годы транспортная отрасль Латвии постепенно переориентируется на рынок ЕС, страны Северной Европы и другие международные транспортные коридоры.

В ведомстве также напомнили, что с начала российской агрессии против Украины курс министерства направлен на снижение экономической зависимости от России. Не исключается введение новых ограничений в сфере экономического сотрудничества, однако делать какие-либо прогнозы пока преждевременно. Для латвийских предприятий продолжают действовать программы поддержки по переориентации на новые рынки.

Как сообщалось ранее, правительство России распорядилось с 1 июля 2026 года временно прекратить движение людей, транспорта, товаров и грузов через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе. Наибольшее число ограничений затронуло границу с Финляндией.

Полностью прекращено железнодорожное сообщение через пункты пропуска Печоры — Псков на границе с Эстонией и Пыталово на границе с Латвией. Переход в Пыталове расположен на линии Резекне — Карсава — Пыталово, соединяющей Латвию с Псковской областью России.

При этом фактически движение прекращено только через переходы Печоры — Псков и Пыталово, поскольку граница России с Финляндией уже была полностью закрыта ранее по решению Хельсинки.

Причины закрытия пограничных пунктов российские власти не указали.

Министерству иностранных дел России поручено официально уведомить о принятом решении правительства Финляндии, Эстонии и Латвии.