За прошедшую неделю стоимость топлива в странах Балтии в основном снизилась. Наиболее заметное удешевление произошло в Таллине, тогда как в Вильнюсе цена дизельного топлива осталась без изменений.

За последнюю рабочую неделю бензин и дизель подешевели почти во всех столицах стран Балтии. Исключением стал только дизель в Вильнюсе, который сохранил прежнюю цену.

Несмотря на снижение стоимости, самым дорогим бензин марки АИ-95 по-прежнему остается в Риге. В пятницу на АЗС Circle K на улице Краста литр стоил 1,744 евро — на 0,6% меньше, чем неделей ранее. Дизель за тот же период подешевел на 2,4% — до 1,654 евро за литр.

В Вильнюсе бензин также немного снизился в цене — на 0,3%, до 1,664 евро за литр. Стоимость дизельного топлива не изменилась и составила 1,739 евро за литр, что делает его самым дорогим среди трех балтийских столиц.

Самое заметное снижение цен зафиксировано в Таллине. Бензин марки АИ-95 подешевел на 2% и стоил 1,685 евро за литр, а дизель потерял сразу 4,8%, опустившись до 1,560 евро за литр. Это самая низкая цена на дизельное топливо среди столиц стран Балтии.

Для автомобилистов это означает, что разница в стоимости топлива между соседними странами сохраняется. Так, бензин дешевле всего сейчас можно купить в Вильнюсе, тогда как за дизелем выгоднее отправляться в Таллин. Рига же остается городом с самой высокой ценой на бензин.

Цены на автогаз за неделю изменились незначительно. В Риге и Вильнюсе они остались на прежнем уровне — 0,915 и 0,879 евро за литр соответственно. В Таллине автогаз подешевел на 0,4% — до 0,98 евро за литр.

Хотя изменения цен на этой неделе оказались небольшими, тенденция к снижению наблюдается сразу в нескольких сегментах рынка топлива, что может положительно сказаться на расходах автомобилистов.